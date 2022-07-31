《民雄鬼屋》鬼門開上映！　翁章梁攜手劇組團隊加碼推觀光

▲搶搭鬼月風，嘉義縣結合鬼片推觀光 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

幼稚鬼、豪酒鬼、膜神仔報到！嘉義縣長翁章梁結合暑假最猛電影「民雄鬼屋」攜手電影導演劉邦耀、監製劉楓棋、演員宥凱加碼推觀光，2與電影劇組親臨民雄鬼屋現場，感受電影故事實景特色！

翁章梁介紹，年輕的新銳導演劉邦耀特別以民雄鬼屋作為概念發想，全新創作一部靈異電影，大家確實要帶著膽量與勇氣才有辦法欣賞，電影7月29日上映，在炎熱天氣下，推薦大家進戲院欣賞年輕人創作的鬼片！

「嘉義縣政府與在地業者、電影公司攜手合作！」翁章梁說，此次搭配電影主題推出追鬼二重好康活動，8月1日起來指定店家消費滿220元即贈限量電影票，指定店家包含「幼稚鬼」民雄金桔觀光工廠、「豪酒鬼」台灣菸酒嘉義觀光酒廠、「膜神仔」卡普秀醫美觀光工廠，限量贈送；沒搶到好康的朋友也別氣餒，在8月5日當天搭乘台灣好行故宮南院線，也將贈送限量電影票！

除此之外，翁章梁推薦，民眾可以搭配「Q碰券」來嘉義大玩特玩，自由行只要入住合法旅宿，每房都能領取到1000元的「Q碰券」，折抵房費外也可用於特約商店消費，歡迎全台遊客來嘉玩衝一波搶好康！

「看鬼片，就是要找朋友一起去電影院看！」劉邦耀說，再次回來民雄鬼屋，充滿感謝，有這個地方才有題材可以開發，發展全新故事，更帶著驚悚的味道；相信嘉義人看電影時會更加有感覺，裡頭不只民雄鬼屋，也記錄下周邊的鳳梨田、街景及氛圍都拍進電影，歡迎大家在明天電影上映後，一起去看 戲院欣賞電影！

嘉義民雄鬼屋、基隆鬼屋、台中烏日鬼屋、台南杏林醫院，稱為「台灣四大鬼屋」，其中民雄鬼屋有「台灣第一鬼屋」之稱，興建於1929年，現為嘉義縣民雄鄉著名景點。

本次由知名演員楊謹華擔任女主角將其登上大螢幕，文化觀光局長許有仁表示，電影是一個很好的觀光媒材，近年我們也積極接觸多方劇組希望能藉由電影或相關重要影視平台，把嘉義觀光推到新境界。

許有仁笑說，很高興電影劇組用大螢幕呈現嘉義特有的民俗故事，嘉義平原也富含豐富的觀光元素，從民雄可以四通八達到處旅遊，包含新港奉天宮、大林國際慢城、太保故宮南院、水上北回歸線太陽館，也有許多特色庶民小吃以及特色伴手禮，歡迎全台民眾追電影也來嘉義瘋旅遊；玩不夠的朋友，還可以在8月20、21、27、28日連續四天來嘉義東石海之夏看表演、吃海鮮、看夕陽、賞焰火！

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