鄉民稱政府花9千萬促成裴洛西訪台　外交部批憑空捏造：已請警政署偵辦

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）旋風來台，引起國際關注，卻有PTT鄉民發文稱政府4年花費9400萬、與政治公關公司合作，且遊說裴洛西多達16次，才促成此次訪台，對此，外交部痛批，該說法悖離事實、憑空捏造，已請警政署刑事警察局偵辦。

裴洛西率領多位重量級美國國會議員，於2日至3日搭乘美國專機訪台。外交部指出，訪問團是美國政府公費支應，在台行程統一由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）洽排，外交部從旁提供行政協助，包括協調與我國政府高層及立法院的會晤行程等。

針對網路輿論宣稱我國政府花錢找公關遊說裴洛西訪台一事，外交部痛批，純屬憑空捏造，絕非事實。外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。外交部同時提醒民眾，在網路上登載或傳播未經證實或捏造的訊息及圖片等，相關作法可能觸法，請勿隨意轉傳錯假訊息。

外交部回應，有關我國駐美國代表處聘用公關公司來擴大我國對美國工作的觸角，是我國政府長年的一貫作法。公關聘用一向是符合當地國法規，並依據我國對美工作業務實際需求及整體情勢相應調整。近年來相關支出的經費規模大致持平，也由我國立法院進行完整、合法、透明的監督。

外交部指出，我國聘請公關公司協助推動政務工作是全面性的努力，而非針對單一目標或個案。針對有心人士在網路惡意扭曲為我國政府出巨資遊說議長率團訪台，相關臆測不僅悖離事實，居心可議，企圖醜化美國友我訪賓、分化台灣社會的團結及破壞台灣人民對政府的信任。

外交部呼籲民眾，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、製造假訊息分化台灣社會的敏感時刻，請民眾高度留意，切勿聽信不實散播的假訊息，也請勿任意轉傳。