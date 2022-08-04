裴洛西訪韓慘遭冷落？南韓總統、外長全缺席　稍早已抵南韓國會

▲裴洛西抵達南韓時，南韓未派該國重要官員迎接。（圖／翻攝自美國駐韓大使推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（3）日晚間搭乘美國空軍C-40C專機，於晚間9時28分（台灣時間8時28分）從台灣抵達南韓京畿道烏山美國空軍基地，不過相較於台灣出動外交部長吳釗燮大規模迎接，裴洛西抵達時南韓顯得相對冷淡許多，僅有美國駐韓大使戈德堡（Philip Goldberg）等上前迎接。

根據《韓聯社》、《中央日報》等韓媒報導，裴洛西3日晚間9時28分抵達南韓時，由美國駐韓大使戈德堡、駐韓美軍司令官凱麥雷（Paul LaCamera）等人上前迎接，至於總統尹錫悅則因處於上任以來的首次5天暑期休假，決定暫不接見，而外交部長朴振則於3日飛往柬埔寨出席東協區域論壇（ARF）。

▲裴洛西抵韓，由美國駐韓大使戈德、駐韓美軍司令官凱麥雷堡迎接。（圖／翻攝自美國駐韓大使推特）

裴洛西旋即從京畿道烏山前往首爾市龍山區某飯店入住。此次陪同的出訪團成員包括美國眾議院外交委員會主席米格斯（Gregory Meeks）、美國眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano）、美國眾議院韓裔眾議員安迪·金（Andrew Kim）等。

裴洛西此次以聯邦眾議院議長身份訪韓，是繼2002年時任美國眾議院議長哈爾特斯特（Dennis Hastert，共和黨）訪韓後，睽違20年再度有聯邦眾議院議長訪韓。

裴洛西今（4）日上午與南韓國會議長金振杓展開會談，已於稍早的11時50分（台灣時間10時50分）抵達國會，目前正與金振杓在南韓國旗前拍攝合照，預計雙方將針對北韓（朝鮮）核武與導彈威脅、北韓人權、牽制中國與俄羅斯問題，以及台灣海峽情勢等。

《韓聯社》稍早也指出，美國拜登政府今年3月所提議的由美國、台灣、南韓、日本所構成的「晶片四方同盟」（Chip 4）也可能登上討論議題。

▲裴洛西與南韓國會議長金振杓展開會談。（圖／達志影像／newscom）

裴洛西預計結束國會議長會談後，將會出席午宴，下午則前往板門店共同警備區域（JSA）。

其實，裴洛西此次出訪行程包括新加坡、馬來西亞、台灣、南韓、日本，目前為止南韓是唯一一個未有最高元首接見裴洛西的國家。

對此，南韓國民力量國會議員河泰慶便發文指責，裴洛西3日晚間抵達南韓時，南韓國會竟未派代表團上前迎接，「由於裴洛西的對造夥伴是南韓國會議長，因此應該是國會上前迎接，而非政府負責，然而國會議長金振杓竟未派代表團。試想，若我國（南韓）國會議長抵達美國時，美國國會未派人迎接、且冷落我們，這在外交上是多麼失禮的行為？」

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