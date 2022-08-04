臉書秀21年前裴洛西合照　科技人讚她：長期堅定關懷台灣的朋友

▲前FAPA北加州分會會長張國鑫（左）21年前與裴洛西（中）合影留念，右為前民進黨主席暨考試院長姚嘉文。（圖／張國鑫提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台19小時後離開，優雅談話、身段和強烈挺台的意志都令人印象深刻，也喚起與她親身接觸過的人士記憶：出身南投的科技人張國鑫曾任台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會長，於個人臉書PO出兩張與裴洛西21年前的珍貴合照，並高度肯定她是「長期關懷台灣前途的堅定國際友人」。

曾長期於海外幫台灣從事國民外交的張國鑫，3日於臉書PO出文圖寫道：「歡迎Speaker Pelosi（裴洛西議長），憶往事」，回顧21年前的2001年9月8日，適逢舊金山和約50週年，當年簽署和約的48國重返舊金山舉辦紀念活動；張國鑫時任FAPA北加州分會會長，負責主辦台裔美國人紀念活動，其中一環是在舊金山和約簽約儀式的飯店前舉行國際記者會，以及600人的遊行，共同疾呼台灣主權屬於台灣人民。

當年美國為總統小布希所屬的共和黨執政，但民主黨籍的裴洛西已躍升為史上首位少數黨女黨鞭；張國鑫表示，當時台美人遊行活動也邀請到裴洛西來幫台灣發聲，並透露裴洛西到場時因看不到他們，還親自打電話問他：「Mr. Chang where are you?」展現十足的親和力。

張國鑫也感慨說：「當時我40歲、她61歲，時間飛逝！」同時回顧台灣因國際處境向來艱困，過去也時常費盡心思試圖邀請美國國會要員來台參訪，但常徒勞無功，而長期對台灣表達關心支持的裴洛西，這次印太行竟是主動要求來台參訪，也證明外界批評「只是因美國會期中選舉挫敗，故意藉此博聲量」並非實情，令人格外感動。