蔡東利／慎防借貸圈套

▲遇有資金缺口時，務必向合法之金融業者借款，以免誤入借貸圈套。（圖／視覺中國）

相信有不少人都曾接到銀行打來的推銷借貸電話，客服人員會先稱讚自己為優質客戶，再表示現在有準備一筆金額供你靈活運用，且每月收取之利率低廉。然而常見的狀況是：接電話的一方，因本身沒有資金需求而婉拒客服人員，甚至對此感到困擾；反而是有資金需求者，因自身條件不佳，而無法從銀行借貸款項，且在經濟壓力之下，轉而向民間借貸公司借款，或透過網路借款廣告借款。但地下借貸業者卻利用民眾需錢孔急之心態，趁機設下圈套，讓人因此落入陷阱而不自知。

曾有人透過社群軟體、網路上刊登之借款廣告，向借貸公司借款，對方表示因為借款者信用不好，所以要求提供帳戶，由借貸公司在提供之帳戶做大額款項匯入、匯出之動作，用以美化財務，製造出本身有頻繁借款且有還款能力之假象後，比較容易借到款項。若聽信該說詞，因此交付自身使用之帳戶予對方；又或向你表示願意借款，然為怕不還錢，因此要求你提供帳戶作為擔保，然而，當對方拿到帳戶後，有可能將帳戶作為詐騙集團詐騙被害人匯款之用。之後才發現對方非借貸公司而是詐騙集團，在尚未借到款項時，卻反而成為詐欺犯或洗錢犯罪之被告。

另有人向民間借貸公司借款，對方要求先提供支票，再由借貸公司拿支票向金主借款，然而不良借貸公司反將提供之支票拿到銀行提示，造成借貸者為維護票據信用而有資金上之急迫壓力。此時，借貸公司再派另一組人馬與借貸者接洽後，再以高利率借款以讓支票兌現，如此被害人在未取得所借款項之情況下，反而因此而擔負債務。

以上的案例皆是在金錢壓力之下，誤信對方之話術而交出自己的帳戶、支票，後果卻是賠了夫人又折兵。建議平時對於財務應合理規劃，遇有資金缺口時，向合法之金融業者借款，方可保障自身權益。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。