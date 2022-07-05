借850萬周轉還不了　男遭軟禁飯店10天...狂奔超商求救

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局康定路派出所接獲超商店員報案，有民眾在店內求助報警，警方上前了解，發現1名男子因生意周轉借貸850萬元，6月23日凌晨，遭債主約至萬華區飯店要求還錢，並軟禁10天之久，後來與債主友人前往超商買早餐，伺機向店員求救才獲釋。

警方調查，29歲的李姓男子因開設公司積欠850萬元需要資金週轉，於是向債主借錢，但因積欠許久未還，6月22日下午，債主委由32歲的黃姓男子打電話約李碰面，李在23日凌晨時分赴約。

▲男子積欠850萬元，慘被債主委託2人軟禁10天，最後趁外出買早餐落跑，狂奔超商求助。（圖／記者邱中岳翻攝）

李一現身就被黃的23歲林姓男子開車載往萬華區凱達飯店，隨即遭軟禁在飯店內，期間黃姓男子也3度前往飯店，希望李能夠還錢，並承諾如果還錢會幫忙向債主協調金額。

李被軟禁10天後，林姓男子在2日上午帶著李前往超商購買早餐，李男看準時機，直接衝進超商休息室求救，店員見狀立刻報警，員警獲悉到場，林男已經不見，只剩下李男在現場。

▲李男積欠850萬，赴約商討債務，遭軟禁10天籌錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子獲救後，身上並沒有皮肉傷，只表示在軟禁過程中被黃、林等人出言恐嚇，警方通知黃、林到案說明，黃、林等人辯稱，因為受人委託，希望李男能夠儘快償還債務，2人訊後被依妨害自由送辦。