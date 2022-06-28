詐騙新手法起底！　「資產公司、代書、見證人」一條龍吸血直擊

▲2名詐騙集團成員（箭頭處）帶A女士到戶政事務所申領文件，並坐在一旁盯場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

詐騙又出新花招！北市一名老婦人陸續接到自稱戶政科長、刑警的電話，謊稱其身分證遭盜用、捲入刑案，再以代管等理由，由車手出面，前後取走她700萬元存款及黃金。更扯的是，詐騙集團還與資產公司合作，帶老婦以房產抵押貸款，並前往公證人事務所公證。家屬提告發現，該資產公司有不少類似被告紀錄，受害人都是長者，且都與同位公證人配合，吸血行徑相當惡劣。

手握一疊證據及法院文書，被害人A女士在兒子陪同下向本刊投訴，想到被詐騙的經歷，至今仍難掩痛苦，她哽咽地說：「因為我年邁、手無寸鐵，詐騙集團竟然聯合資產公司、代書、公證人，一條龍式地騙光我的積蓄，連我的房子都不放過，實在很無助，只能祈求司法伸張正義！」

▲被害人A女士（左）應資產公司劉姓主管（右）要求，清點300萬元貸款。

A女士表示，前年8月，她在家中接到「台北市文山戶政事務所劉科長」來電，稱她「身分證被詐騙集團盜用，拿到中國從事詐騙，不法所得高達2,000萬元」，還有人指控他私吞鉅款、黃金，緊接著「台北市刑大張警官」「台北市刑大馬主任」等人陸續來電，要求她提領存款，放置在機車腳踏墊上，會派人來取。由於這些人口氣兇惡，更要求A女士不得張揚，否則要把她「抓去關」，她只好依約照做，存款被提領一空。

詐騙集團食髓知味，不僅再要求她交出7.2兩黃金，並派出「代書」等多名人士，載她到地政事務所辦理「最高限額抵押權」及「預告登記」，並全程緊盯。文件辦妥後，一名資產公司的劉姓主管出面，要她用房產抵押借貸300萬元，並帶她到桃園一名吳姓公證人辦公室簽署切結書、借據，借貸的款項還當場遭詐騙集團分贓，老婦等於被剝了多層皮。

▲涉嫌與詐騙集團合作的資產公司，位於桃園藝文特區高級商辦大樓內。

老婦家人得知後報警，並向資產公司提出民事「債權不存在」訴訟，並查出還有不少人被一模一樣的手法欺騙，其中一名老婦人B女士獲新北地方法院判決勝訴。老婦與家人決定透過媒體揭露，以杜絕這種新型態的詐騙。

▲詐騙車手（圖）赴A女士家取款後，搭車前往台北車站旁的新光三越百貨。

針對相關指控，吳姓公證人表示，他確與被投訴的資產公司配合案件，但只是單純的文書公證，與詐騙集團無任何關聯，受害老婦人可能是找上有問題的代書，才會遭到詐騙。

本刊另撥打資產公司劉姓主管手機查證，但門號暫停使用，無法得知其回應。

▲被害人A女士（左）在兒子（右）陪同下，控訴詐騙集團與資產公司聯手騙錢、騙房。



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