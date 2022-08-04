拍80少女裸照！台大醫學院準研究生確定入監服刑6年

▲林和駿應執行6年定讞，偵辦當時他獲交保，開心露齒笑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

推甄考上台大醫學院研究所的林和駿，2017年入學前夕遭查出在網路上以威脅、誘騙方式，讓81名未成年少女拍裸照，還約少女到飯店開房摸下體，遭宣告104年2月的刑期定讞。而高院定應執行6年刑期，另外得易科罰金刑應執行1年6月。案經抗告，最高法院4日駁回，林和駿確定執行6年。

現年27歲的林男，以甄試入學之方式，錄取國立臺灣大學106學年度醫療器材與醫學影像研究所碩士班。但他在入學前遭檢警查獲，從2014年5月到2017年7月間，透過各種通訊軟體，掛上帥哥假照或假裝成少女的身分，向被害少女佯稱要「互相欣賞身體」，誘騙少女自拍裸露影片或照片。只要被害人給出一張照片，林男就以威脅公開裸照的方式，逼迫對方給出更多照片。檢警查獲時發現，受害人年齡最小的才8歲，相關檔案多達120G，被林男依姓名、學校等方式分類收藏；林男還在網路上向多名網友分享這些照片。

檢方初步清查發現被害人高達82人，其中還有1人被以外拍為名，誘騙到飯店開房間，除了拍照外還被林男摸胸及下體得逞，林男被捕後全數坦承。而法院清查後，發現其中有部分照片可能不是林男拍攝，因此被害人最後認定共81人。一審法院將他拍攝裸照部分判刑3年，猥褻少女部分判刑4月、得易科罰金。

二審高院以一罪一罰的方式，總計宣告不得易科罰金的刑度達106年10月、得易科罰金的刑度為34個月（2年10月）。全案再上訴，最高法院日前將104年2月與34個月（得易科罰金）駁回上訴定讞，另外將對某少女拍裸照的2罪，撤銷發回更審。

高檢署針對林男定讞部分，向高等法院聲請定應執行刑，高院審酌各項因素後裁定，不得易科罰金刑的部分定應執行6年；另外得易科罰金部分定應執行1年6月。全案再抗告最高法院，最高法院駁回抗告，林和駿確定應入監執行6年。