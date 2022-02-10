蔡東利／假投資真詐騙　財富自由是場夢

▲最近新興的詐騙手法為投資詐騙，先誘使你加入詐騙集團經營的群組，在成員佯稱投資獲利豐厚慫恿下，將積蓄匯入帳戶中。（圖／CFP）

農曆春節剛過，多數民眾手上擁有較多現金，開始思量著若有好的財務投資，可讓自己的收入增加。但這看似美好的願景藍圖，詐騙集團當然也想到了，怎麼會放過這個可以坑殺投資客的好機會。

最近這幾年，因新冠肺炎造成全球經濟上的重大變化，以台股加權指數來看，從2020年4月的1萬多點，到2021年11月的1萬7千多點來看，相關的投資非常熱絡，另外通貨膨脹的發生，也加速多數民眾毅然加入投資的行列，深怕手上持有的現金越多，會造成更多虧損，詐騙集團當然也嗅到這股地下商機，紛紛設計圈套，誘使不知情的被害人掉入陷阱。

該類型的投資詐騙多在網路上打廣告，誘使一般民眾透過LINE、Instagram等通訊軟體與詐騙集團連繫，通常這些通訊軟體會附上美豔、清涼的照片，甚或標示「斜槓人生」、「經營第二份收入」、「被動收入」、「財富自由」等文字，讓你看了之後理智線斷裂，選擇加入對方通訊軟體的帳號。之後，詐騙集團會跟你說：「我們是操作手機進行跟單賺錢，並以最新引進的大數據分析系統帶會員在平台上操作獲利，日賺3千至1萬，一天約花10到20分鐘」，當然，你可能會覺得「我怎麼可能這樣就受騙了」，但詐騙集團也不是省油的燈，會請你先投資1千元進行操作跟單，讓你再短短的幾分鐘內就獲利，之後再跟你說往後的投資由另一位「總指導」負責，請你再加入「總指導」的通訊軟體連繫，這時如果你加入，就代表你相信可以單純跟單賺大錢，你就已經上勾了。

之後「總指導」要你跟單的錢，絕對不是1千元這種金額。他可能會說「資金2萬元獲利30萬元、資金8萬元獲利200萬元，過程零失誤，操作過程15分鐘」、「被動式專案，時間就是金錢，讓自己提升價值」等等，你因為之前僅投資1千元便獲利，很容易就投資萬元以上。對方再以：「你沒有即時跟單，導致沒跟上獲利，反而造成虧損」，或「為了攤平虧損須再投入資金」、「為了提領獲利、拿回本金須先付高額的手續費」等話術騙你，導致投資人再次投入資金，甚至投資人無力繳付款項時，再要求投資人借款，直到最後，投資人無力負擔時，隨即與投資人失去連繫。

台灣的投資環境已相當健全、多樣，可讓投資者的資金在合法投資管道內有充足保障，因此，投資者應該選擇合法的投資管道，避免投資款項血本無歸。此外，也別忘記，在合法投資管道以外的投資，根本沒有任何監督、管理措施，這樣的投資只是充滿了高風險與看得到、拿不到的高報酬假象。

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●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。