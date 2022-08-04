敏感時刻裁判書伺服器掛點！司法院：非駭客，乃防火牆問題

▲司法院法學檢索系統在此敏感時刻掛點，目前已經恢復正常。（圖／翻攝司法院網站）

記者吳銘峯／台北報導

美國眾議院議長裴洛西率領美方代表團閃電訪台，引起大陸網軍攻台，包含7-11統一超商門市、台鐵新左營車站，都被駭客入侵。司法院裁判書查詢伺服器「法學檢索系統」在4日上午也掛點，經搶修後於9點半左右恢復。司法院回應，並非駭客攻擊，應為防火牆系統問題。

裴洛西閃電訪台，大陸解放軍也決定自8月4日12時起，連續軍事演訓3日。在此敏感時刻，3日上午就傳出7-11統一超商立法院前、內湖等地的門市，發現電視直播系統出問題，顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。此外，3日上午10點左右，台鐵新左營車站大廳螢幕上，竟以簡體字寫上反美詞語。不僅如此，行政院政務委員唐鳳也表示，各公務機關受到網路攻擊，總流量超過過去單日最高攻擊量約23倍。

在此敏感時刻，司法院裁判書查詢系統也傳出當機狀況，據記者實際使用狀況，4日凌晨零點時，還能使用裁判書查詢系統；但早上6點多，就已經聽聞裁判書查詢系統有狀況。4日上午9點，就有媒體報導，裁判書查詢系統顯示「因為後端伺服器維護或服務異常，目前暫停服務」。

不過上午9點半左右，裁判書查詢系統就恢復正常。記者詢問司法院發言人張永宏，張永宏表示，詳細的問題還在清查中，但可以確定不是駭客攻擊，應該是防火牆系統出狀況引發伺服器異常，請外界不用擔心。