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借1萬月息60元！他接詐團「好康」簡訊　警一招直接封鎖了

▲8旬老翁收到「貸款」簡訊，中興警方為其破解詐騙招數。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲8旬老翁收到「貸款」簡訊，中興警方為其破解詐騙招數。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中興新村84歲張姓老翁在蘋果手機上收到「貸款」簡訊，宣稱每借1萬月息只要區區60元，由於太過「好康」，心生疑竇而向中興警分局光明派出所報案求證；員警告知此為詐騙手法，並現場協助張翁將蘋果手機內iMessage功能關掉，及時避免民眾財產遭詐騙案件發生。

中興警分局指出，張翁在7月28日下午收到電話簡訊：「提醒您已獲50萬新台幣借款資格。每一萬塊月利息只需60塊。月繳無壓力！無需照會，無需保人，沒有手續費。當天辦理當天入帳！19年網路口碑第一貸款公司。添加信貸專員免費諮詢改善財務問題 Line ID：Ix88**。」

▲8旬老翁收到「貸款」簡訊，中興警方為其破解詐騙招數。（圖／記者高堂堯翻攝）

張翁當下驚呼：「怎麼有這種好康的借款方式！？」但又覺得有問題，於是打電話向光明派出所電話洽詢，該所巡佐賴水瞬、警員林高本等2員隨即到場瞭解狀況，並告知張翁此為詐騙手法。

員警並於現場協助將張翁將蘋果手機內的iMessage功能關掉，以免再接收大量來路不明的訊息，也提醒老人家如有疑慮，尤其是涉及錢財者，可隨時諮詢警方，避免被詐騙；張翁頻說好險有員警到場協助，不然錢有可能就被騙走了，一再對警方表示感謝。

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