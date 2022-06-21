王碩志／以法治暴　終結街頭小霸王

時常在新聞上看到光天化日之下，一群人手持球棒，當街砸車、打人之街頭暴力，網友常戲謔的表示「真正把國球落實到日常生活」、「一早就在練習揮棒」。司法實務上針對這種行為，多以傷害、毀損罪處罰，但這些罪名都屬於告訴乃論之罪，也就是說被害人必須要提出告訴，司法機關才會受理，如果沒有提出告訴或畏懼暴力不敢提出告訴，司法機關根本無從偵辦。民眾會問，都發生了這麼嚴重的事情且發生頻率甚高，為何覺得政府都沒有在做事？為什麼治安這麼差？

其實，這些被告的行為除了構成前面說的傷害、毀損罪外，另外《刑法》在妨害秩序罪章第150條有規範公然聚眾施強暴罪，該罪原本的要件是：「公然聚眾」，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。但在司法實務上成罪的機率不高，理由在於，法院對於「公然聚眾」要件之解釋，認為「聚眾」是指由帶頭的人集合不特定之多數人，且有隨時可以增加之情況而言，因此，如果帶頭的人帶了10個人去砸車，因為人數已經固定並不會隨時增加，所以不符合「聚眾」的要件。如此解釋，導致於司法實務上構成《刑法》第150條之案件並不多見。

後來《刑法》第150條在109年1月15日將「公然聚眾」的要件修改成「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」，因此，只要在馬路上或是餐廳等之公共場所，有聚集3個人以上，並且為傷害或毀損等之強暴脅迫行為，都有可能會成立新法第150條的妨害秩序罪。

而聚集的方式很多樣，例如：透過社群通訊軟體，LINE、微信、網路直播揪人，或者行為人本來就在現場，因為不爽對方，臨時決定要打人之狀況，都是屬於「聚集」的行為，當然人數就算是固定，但只要是3人以上，也是符合「聚集」的要件。只不過《刑法》第150條最主要是在保護公共秩序，因此，行為人在為傷害或毀損行為時，其主觀上想法也要有妨害秩序的意思。通常司法實務上，會以行為人的行為是否會造成其他人危害或恐懼不安，就是有波及蔓延到現場周邊不特定、多數、 隨機之人或物，該公眾或不特定之他人因此產生危害、恐懼不安之感受來做判斷。

最後，如果成立《刑法》第150條之罪，該罪除了不是告訴乃論之罪外，現場施強暴脅迫之人法定刑度是6個月以上5年以下有期徒刑，這代表著，如果被判刑，被告喪失易科罰金之機會，而必須入監服刑。另外，在《刑法》第150條第2項也有規定，如果成立妨害秩序罪，而行為人當時有攜帶兇器或危險物品，又或是行為導致一般人或交通往來的危險，都是屬於加重刑責的情況。

不要再幻想港片古惑仔男主角帥氣的模樣，或是大喊「意義是啥小？我只知道義氣」，而以暴力行為相挺朋友，這些暴行現在都須要負出沉重的司法代價。

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●王碩志，士林地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會監事。以上言論不代表本公司立場。