她上網借8萬慘遭「軟禁旅館扣存摺」　趁洗腎脫逃報警求救

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲1名女子報案，原本在網路要借貸8萬元，卻被誘騙帶著存摺到指定地點，還被要求先開通網路銀行，最後竟遭軟禁在旅館，因身體不適到醫院洗腎，趁看守的男子不在，趁隙跑到附近的派出所求助，警員立刻前往軟禁的旅館搜查，並帶回2名嫌犯，另外還救出在場的另名被軟禁的男子。

警方調查，1日下午6時許，1名28歲的唐姓女子跑進萬華分局的派出所報案，指稱自己被人軟禁在西寧南路的旅館，因身體不適，由31歲的劉姓男子帶到診所洗腎，趁劉不在時趁機逃脫；警方隨即派人返回診所，先逮捕劉姓嫌犯。

▲揹著黃色背包的女子要借款8萬，反被前方2人軟禁在旅館，趁洗腎時逃到派出所求救。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方循線追查，到唐女指稱被軟禁的西寧南路旅館，在裡面又逮捕39歲的陳姓共犯，另外還在現場發現另名同樣被軟禁的40歲張姓男子，並查獲多本存摺等證物，訊後依妨害自由將2嫌送辦，另外也將擴大追查是否有更多受害者。

唐女向警方指出，當時在網路上找放款人員連繫，表示要借8萬元現金，約好見面前，放款人員要求開通網路銀行以及約定轉帳的功能，還要求見面要帶存摺，唐女一現身就被2人帶往西寧南路的旅館軟禁，並拿走唐女的存摺。

▲警方接獲女子求救，立刻逮捕2嫌，另外還營救出另名受害者。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方不排除，2人是將被害人騙出後軟禁，可能利用存摺帳戶當成洗錢的人頭帳戶，將持續追查幕後藏鏡人。警方也呼籲，民眾借貸、求職應循正當管道，要求交付存摺、密碼、手機等均易涉及非法犯罪，除人身自由受限，更可能因此涉犯詐騙案，得不償失。