蔡東利／犯罪被害人有法律保護

▲政府於1998年間制訂《犯罪被害人保護法》，以保障因犯罪行為而受有損害之人。（圖／視覺中國）

近來對於酒駕犯罪、殺人、虐童等事件，多為媒體所報導，且為社會大眾所關心之焦點，並進而促使立法者修法加重刑度，以有效嚇阻犯罪之發生。然不幸的事情發生後，除了聚焦於被告身上外，對於遭受犯罪行為之被害人、遺屬之照顧，政府也是責無旁貸。因此，政府於1998年間制訂《犯罪被害人保護法》，以保障因犯罪行為而受有損害之人，以下簡略介紹犯罪被害人之保護機制。

首先，在何種狀況下，哪些人可以申請犯罪被害補償金？1.因犯罪行為被害而死亡者之遺屬，可聲請遺屬補償金。2.因犯罪行為被害受重傷者之被害人，可聲請重傷補償金。3.性侵害犯罪行為之被害人，可聲請性侵害補償金。其中，聲請遺屬補償金之遺屬順序為：父母、配偶及子女；祖父母；孫子女；兄弟姊妹。

而得聲請補償之項目及金額為：1.醫療費：最高金額不得逾新臺幣四十萬元。2.殯葬費：最高金額不得逾新臺幣三十萬元，但申請殯葬費於二十萬元以內者，得不檢具憑證，即逕行核准。3.法定扶養義務：最高金額不得逾新臺幣一百萬元。4.被害人所喪失或減少之勞動能力或增加之生活上需要：最高金額不得逾新臺幣一百萬元。5.精神撫慰金：最高金額不得逾新臺幣四十萬元。

但有下列情形得由聲請補償之金額酌減：1.被害人對其被害有可歸責之事由者。2. 斟酌被害人或其遺屬與犯罪行為人之關係及其他情事，依一般社會觀念，認為支付補償金有失妥當者。例如：死亡車禍之案件，被害人本身就肇事原因，須負較大責任之情形；或被害人主動挑起糾紛，而遭致對方傷害等情形，均須酌減補償金。

另外，因犯罪行為被害已受有損害賠償給付、依《強制汽車責任保險法》或其他法律規定得受之金錢給付，應自犯罪被害補償金中減除之，以避免被害人有重複補償之情形。

最後，要注意時效的問題，申請犯罪被害補償金者，應自知有犯罪被害時起二年內或自犯罪被害發生時起五年內，以書面向犯罪地之犯罪被害人審議委員會聲請，避免讓自己的權益睡著。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。