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高市府與台積電租約8／1即生效　藍營批無簽約反被打臉

▲▼「推薦新北市長候選人」民進黨縣市長聯合記者會,高雄市長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

有關高雄楠梓產業園區及預定進駐的台積電何時建廠，1日有媒體披露8月7日台積電將動工，儘管台積電稍後回應表示是受高雄市政府邀請參加園區動土典禮；不過，高雄市議會國民黨團2日召開記者會質疑高市府為政績消費台積電，甚至要辦兩次動土和動工。

但是，高市府昨由經發局長廖泰翔出面說明，強調是循園區開發往例辦理動土，邀請開發商和進駐廠商參加，對台積電建廠規畫完全尊重，但開發與建廠程序都如期如質進行，反酸國民黨不熟悉廠商建廠程序，是惡意政治操作。

據了解，8月7日的楠梓產業園區動土典禮，是由園區報編單位、市府經發局與開發商麗明營造共同舉辦，由於是中央與地方合作，加上市府跨局處動員，才能在短時間內完成污染場址整治及報編，甚至吸引台積電設廠，被視為是市長陳其邁上任將滿兩年前的重要招商成果。

因此，知情人士表示，對於陳其邁而言，落實加速產業轉型、增加就業機會四大優先政見，可說是完成不可能的任務，市府自然重視園區動土舉辦，只是受到疫情影響與中央聯繫溝通，才從原先預估的六月動土延遲至8月7日舉辦，但確實邀請到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及台積電等重要大廠參加。

事實上，楠梓產業園區整體開發規畫就是為台積電設廠量身打造，台積電也是整個園區唯一進駐的廠商，為配合台積電量產期程，市府從規劃、整治到開發等各階段都緊密與台積電密切聯繫，期能做到園區開發與建廠同步，縮短建廠期程，也因此園區動土其實等同於宣布台積電建廠動工。

不過，知情人士表示，過往台積電除曾在2018年因時任董事長張忠謀將退休，首度在他退休前趁台南A18廠建廠時辦過動工，有邀請當時的市長賴清德參加，其餘建廠並未辦動工儀式，藍營議員刻意操作批評，難怪會被酸不熟悉產業生態與園區設立實務運作。

對藍營急著開記者會質疑高市府是急著秀政績、與台積電合作未如預期順利，議員陳麗娜在記者會上質疑高市府跟台積電為了租金雙方喬不攏，還未能簽約才遲未宣布建廠動工。對此，據高市府內部透露，高市府不僅在今年六月就已跟中油簽約取得用地，與台積電也已完成土地租約，八月一日即已生效，建廠雜照已完成申請，早已做好動土建廠的準備。

據了解，台積電關鍵供應鏈之一的三福化工，因應台積電建廠後量產需求，也早一步在園區周邊進駐建廠，從供應商期程規劃，顯見台積電因應全球晶片荒需求，對建廠一事正如火如荼全速推進中。藍營議員為年底選舉拚聲量，搞不清楚狀況的臆測批評不僅反被打臉更讓熟悉業界生態的人看笑話。

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