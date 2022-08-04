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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

意見不同就是中共同路人？　陳時中籲蔣萬安：別對號入座

記者陳家祥／台北報導

台北市長選舉國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中，2人4日上午一前一後出席文山區公所治安社區研習會議，還在會議中同台引發話題。面對蔣萬安批評民進黨把不同意見人打成中共同路人，陳時中回應，「我並沒有講（中共同路人），不要對號入座」。

▲▼文山區公所治安社區研習觀摩會議8/4舉行，國、民兩黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中不約而同先後抵達會場。（圖／記者湯興漢攝）

▲文山區公所治安4日舉行社區研習觀摩會議，國、民兩黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中先後出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

面對陳時中諷刺左右逢源，蔣萬安上午受訪表示，兩岸關係緊張情勢升高，會有人擔心很正常，不需要過度曲解，「民進黨永遠只會把不同意見的人打成中共同路人，分化彼此，無法團結台灣」。

對此，陳時中受訪則回應，「我並沒有講（中共同路人），不要對號入座，我完全沒提到」，僅點出蔣萬安團隊跟蔣的講法，在精神面有很大的不同，大家是問左右逢源這個事情，自己只是這樣類比，「但我沒有講，而且我也不會把這事情當作中共同路人」。

陳時中強調，自己的意思是指，蔣萬安團隊的講法會有點想要左右逢源，「感覺上是這樣，兩邊講法不一致」。

另外，尚未宣布參選的台北市副市長黃珊珊也動作頻頻，日前受邀在全國家長聯合會的畫作中，落款時寫下自己名字，似乎獲得家長會系統力挺。對此，陳時中說，沒有看到畫作，但她現在是副市長不是提名人或候選人，以副市長身分提名落款沒意見。

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