幕後／陳時中搶進內湖！無懼黃珊珊內科人氣旺　阿中後援會下週成立

▲陳時中出席第11屆第一次會員代表大會。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者陳家祥／台北報導

年底選戰腳步接近，其中又以首都台北市選戰受到外界高度關注。民進黨參選人陳時中近來對柯市府砲火猛烈，多次質疑現任市長柯文哲的執政成績單，副市長黃珊珊逐一回擊，炒熱選舉年氣氛。而近來陳時中也勤跑內湖，直接來到黃珊珊主場較勁，第一個產業界後援會更選在內湖成立，預計8月9日舉行活動，要積極攻入黃大本營的企圖明顯。

陳時中近來砲轟內湖交通問題，炒熱選舉氣氛。內科發展協會3日舉辦活動，藍綠白3組參選人皆受邀到場，雖然現任理事長廖全平與民進黨關係要好，但黃珊珊仍佔盡「主場優勢」，一到場就受到熱烈歡迎、大喊凍蒜，甚至被邀請上台進行簽書會。

此次活動藍綠白3名市長參選人皆獲邀參加，但主辦單位錯開3人的到場時間，陳時中約在3點30分到場、黃珊珊4點抵達，國民黨蔣萬安約於晚間6點30分到場。但黃珊珊因為要等待晚間7點出席的台北市長柯文哲，因此仍與蔣同場。

此次主辦方、台北內湖科技園區發展協會理事長廖全平，為現任國策顧問，一向力挺總統蔡英文，且與陳時中是多年好友；沒想到，本要讓陳時中打入內科人的社群，卻變成黃珊珊造勢大會。黃到場後不僅受到熱烈歡迎，更有理監事大喊「凍蒜」鼓譟現場氣氛，彷彿變成造勢大會，讓站在黃珊珊旁的廖全平陷入左右為難的尷尬狀況，之後現場更直接變成簽書會。

針對8月9日在內科成立第一個產業後援會，陳時中競選總幹事、立委吳思瑤證實，產業後援會的成立陸續都有安排，內湖有重要的產業聚落，當然有安排，內湖確實會有後援會的成立。

▲陳時中後援會報名表。（圖／讀者提供）



陳時中搶進內湖 批交通問題「拉抬黃、邊緣蔣」

陳時中近來積極搶進內湖南港選區，尤其是特別針對內湖區，不難看出是為了在該區實力堅強的黃珊珊而來。第二場的「相見歡」活動就深入黃的票倉、內湖737市場一帶，與新人何孟樺合體，並直指柯市府無力解決內湖交通問題；接著8月3日，再來到內湖，一連出席內科發展協會餐會、資深議員李建昌的相見歡活動，接著首場產業界後援會更將在8月9日於內湖登場，搶灘意味濃厚。

黃珊珊自1998年選上議員後，便一路經營內湖南港選區，至今已連任6屆，扎實的服務基礎早已培養出一票堅定的支持者。而2012年首次參選立委，在當時藍綠都有提名的背景下，取得39593票的支持；2016年在民進黨禮讓下，更進一步擴張到突破8萬票，且當年有8人參選、5人得票破萬，證明黃在港湖多年累積的硬實力。

2022年底選戰隨著陳時中宣布參選、金句連發狀況下，氣氛開始炒熱。此外，台北市長這一仗，是民進黨少數能以在野黨身分操作的選舉，加上柯文哲過去與綠營的恩怨情仇，因此陳時中自參選以來對柯市府的砲火沒停過，其中又以內湖交通問題打得最成功，直捅柯8年來束手無策的痛處。

而目前身為柯市府團隊成員的黃珊珊，理當為柯文哲辯護，再加上其內湖南港資深議員的身分，都讓她的發言回應更顯踏實，對於陳丟出的質疑與批評更逐一回擊。

陳時中、黃珊珊一來一往打得火熱的同時，也為因疫情關係顯得死氣沉沉的選舉年注入活水。更有趣的是，陳、黃兩人為了市政議題交鋒，無形中也邊緣化國民黨參選人蔣萬安，不僅難以在市政議題上發聲，更時不時要被陳時中「戳」一下沒行政經驗，吃了不少悶虧。

▲台北市副市長黃珊珊3日出席內科發展協會餐會，獲得熱烈歡迎。（圖／記者袁茵攝）