拋藉安坑輕軌串聯出「人權廊道」　林佳龍：這方面侯友宜不夠重視

▲林佳龍3日新北市土城五穀先帝廟。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）長期關注中國人權問題，她特別安排在台灣最後一站，是參訪位處新北市新店的人權博物館。民進黨新北市長參選人林佳龍3日上午表示，他當新北市長後，會透過安坑輕軌，將過去的安坑招待室、刑場、人權博物館等串聯成「人權廊道」，讓國際觀光客更了解台灣；林也嗆聲新北市長侯友宜不重視這個人權廊道。

林佳龍3日上午參拜新北市土城五穀先帝廟，他受訪時表示，中國不只想要併吞台灣，所以當它跟所有周邊國家都有衝突時，這時兩岸關係就非僅台灣人的事情，而台灣也可作為一個讓全世界了解中共政權本質的地方，形成一個價值同盟，共同捍衛自由、民主、人權等普世價值。

林佳龍說，新北首都圈可以提供國際NGO組織設站，舉辦大型民主自由人權的國際會議、民主觀光的路線，最具體可行的就是安坑輕軌，可以串聯過去安坑招待室、刑場、人權博物館， 透過這樣了解台灣歷史，也可以讓國際觀光客更了解台灣。

但林佳龍也說，很可惜這個人權廊道，沒有得到侯友宜足夠重視，所以在他當新北市長後，會針對這些轉型正義、民主發展的重要資產，把它轉為觀光旅遊，可以讓大家體驗的路線。

林佳龍表示，烏克蘭例子讓我們知道必須團結，一致對外，新北在所有中共可能入侵路線裡，不管海或空，都是登陸要衝，所以新北市府要承擔保家衛民責任，跟中央做好後備動員準備，當戰爭發生時，每人都是國家防線第一線。

此外，林佳龍也再提到，「事實上大部分過去侯市長遇到的困難，只要涉及到跨域的治理，他沒辦法解決的，也都是拜託我」，包括林口交流道增設匝道、基隆捷運鐵路網，甚至淡江大橋輕軌共構。林佳龍說，要讓人民有更好的選擇，最好的方法就是盡快與侯友宜辯論，如此侯市府就不用再講很空泛的話。