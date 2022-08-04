無畏大陸軍演鎖台　陳時中「保護台灣天經地義」：做自己靈魂的主人

記者陳家祥／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日傍晚離台，旋風訪台不到24小時，引起國際關注，中國大陸更宣布自4日12點起到7日12點將進行實彈軍演，範圍環繞台灣周遭空域形同「鎖台」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中呼籲，在小英總統領導下「心頭要抓定」，也喊話無論是候選人或一般選舉人，在這樣錯綜複雜的情況下，「大家要做自己靈魂的主人、做對的事情」。

▲文山區公所治安社區研習觀摩會議，國、民兩黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中不約而同先後抵達會場。（圖／記者湯興漢攝）



陳時中4日上午出席文山區公所治安社區研習會議，與國民黨市長參選人蔣萬安同台。會前受訪被問到裴洛西來台後中國大陸的軍演，陳時中呼籲，捍衛台灣要大家各司其職，每個單位有每個單位的任務，像我們一般民眾就在總統領導下「心頭抓定（台語）」、不要自亂陣腳，就是對政府最大的幫助，每個人都能在自己崗位好好事情，不要自己亂自己。

另外，蔣萬安質疑民進黨每逢選舉就大打「抗中保台」，但港澳條例目前仍躺在立法院？陳時中說，這有點扯遠了，抗中保台是基本的精神，要跟理念相近的國家做朋友，跟理念不相近就敬而遠之，「保護台灣是天經地義該做的事」。

陳時中表示，以前常常講，無論是候選人或一般選舉人，在這樣錯綜複雜的情況下，「呼籲大家做自己靈魂的主人、做對的事情」。