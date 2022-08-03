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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前後到內科！陳時中場面冷　黃珊珊回娘家「全員喊凍蒜」秒變簽書會

▲▼台北市副市長黃珊珊3日出席內科發展協會「第十一屆第一次會員代表大會暨交流聯誼餐會」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊3日出席內科發展協會「第十一屆第一次會員代表大會暨交流聯誼餐會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

年底九合一選戰剩下不到4個月，首都台北市選戰受到外界高度關注。內科發展協會3日舉辦活動，邀請藍綠白3名參選人到場，但只見民進黨的陳時中直接被安排入座，反倒是黃珊珊受到在場人士熱烈歡迎、大喊凍蒜，甚至被邀請上台進行簽書會。

日前因為交通問題成為各陣營攻防焦點的內湖科學園區，其發展協會於3日下午在維多麗亞酒店舉辦會員代表大會暨交流聯誼餐會，而藍綠白3名市長參選人皆獲邀請，依序為民進黨的陳時中在3時30分到場、黃珊珊4時抵達，國民黨蔣萬安約於晚間6時30分才到，儘管3人時間幾乎錯開，但因黃珊珊要等待晚間7時出席的台北市長柯文哲，所以黃珊珊將再與蔣萬安同場。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者袁茵攝）

陳時中於下午3時20分左右抵達現場，先是於會場前接受媒體訪問，並在同黨的議員、立委陪同下進場，但只見他走入會場後，直接被主辦單位安排入座，並未安排致詞，約莫在下午3時50分左右與議員、立委離場，一群人站在維多麗亞酒店門口高喊「凍蒜」才真正離開。

現場與會人士透露，台北內湖科技園區發展協會理事長、現任國策顧問廖全平一向力挺總統蔡英文，且與陳時中是多年好友，過去曾多次邀請對方出席該場活動，但今日為陳時中第一次出席。

▲▼台北市副市長黃珊珊3日出席內科發展協會「第十一屆第一次會員代表大會暨交流聯誼餐會」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

到了下午4時左右，由深耕港湖選區20多年的黃珊珊和子弟兵、民眾黨台北市議員參選人陳宥丞等人進場，只見一到場後立刻受到內科協會成員歡迎，場面相當熱絡，並與陳時中不同、立刻被主辦單位安排上台致詞。

而黃珊珊於台上受訪結束後，進入全體大合照環節，只見一名理監事突然大喊「凍蒜」，一群人也開始在台上高喊「凍蒜」，彷彿變成造勢大會；而站在黃珊珊一旁的廖全平，則陷入左右為難的尷尬狀況，但因現場要求比出象徵黃珊珊的「3」手勢進行合照，所以也只能配合做出該手勢。

之後主辦單位更將一張桌子擺放到黃珊珊面前，現場突然變成《33個人生故事》的簽書大會，幾乎人手一本黃珊珊近期出版的書籍，並依序排隊等待簽名合照，顯見黃珊珊在內科實力仍不容小覷。

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

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