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圍台軍演3天！解放軍少將解密「6大區域玄機」：塑造統一戰略格局

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

▲解放軍軍演3天，「6大區域」幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍於4日12時至7日12時在台灣周邊海空域，進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。實戰演訓為何選擇環島六大區域？大陸國防大學教授、解放軍少將孟祥青認為，此次實戰演訓選擇環島六大區域，範圍廣、靠島近、力度大、要素全。此次六大區域是最接近台灣島的演訓區域，對台島形成了包圍之勢，有利於重新塑造統一的戰略格局。

據《央視》報導，對於實戰演訓為何定於4日開始？孟祥青教授表示，按照國際慣例，實彈演練至少需要提前24小時預告。主要考慮在實戰演訓中船舶撤離，以及航線做出調整，確保不傷及平民。

他表示，這次聯合軍事行動與以往有很大不同，將取得一系列的重大突破，從這六大區域軍事行動來看，東部軍演是平潭島東部，這個地方是台灣海峽最窄處；北邊兩個區域，正好是台灣基隆港的外海，也就是說可以封控基隆港。東邊區域，它面對的是台軍的花蓮和台東兩個軍事基地，可以對這兩個軍事基地形成打擊之勢。

孟祥青進一步表示，南邊兩個區域一個是墾丁東南，就扼守了巴士海峽等於是封控了巴士海峽。而西南是靠近高雄海空域，等於是對高雄軍事基地形成關門打狗之勢。

他強調，這次的六個區域軍演是最接近台灣島的，這是過去從來沒有過的軍事行動，對台島形成了一個包圍之勢，為未來大陸重新塑造有利統一的戰略格局，創造了一個非常好的條件，同時也是拒止外部勢力的干涉。

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