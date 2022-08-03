裴洛西旋風訪台！陸封鎖台空域3天　侯友宜：台海安全絕不容挑釁

記者崔至雲／新北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜率團來台訪問，3日傍晚5點30分左右，搭乘專機離台。新北市長侯友宜表示，謝謝裴洛西對台灣民主自由的肯定。並重申，台海的安全，絕不容挑釁，國家的安全， 我們一定團結捍衛到底。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台。（圖／翻攝直播）

裴洛西2日深夜率團來台訪問，緊接著在3日上午展開一系列活動，連續拜會立法院、總統蔡英文等，下午還到景美人權園區參訪。結束緊湊行程後，裴洛西訪團到了傍晚5點30分左右，搭乘專機離台，外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅等人都前來送機，結束短短不到24小時的旋風拜訪，啟程前往亞洲行的下一站。

裴洛西訪台也遭中方對此強烈譴責、堅決反對。陸方更公告，中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，形同對台灣海空域封鎖三天。

對此，侯友宜表示，中華民國是主權獨立的國家，我們愛好和平，努力維護和平。為國家人民好好做事是我的初心、捍衛中華民國是我誓死不變的決心、保護人民是我永遠的職責。

侯友宜說，面對對岸在台海周邊即將展開的軍演，要再強調台海的安全，絕不容挑釁！國家的安全， 我們一定團結捍衛到底。

侯友宜強調，中華民國是主權獨立的國家，我們愛好和平，努力維護和平。為國家人民好好做事是他的初心、捍衛中華民國是我誓死不變的決心、保護人民是他永遠的職責。

