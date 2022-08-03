中共軍演困台！民航機300架次向日菲借道　繞飛增加飛航時間曝

▲中共解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝新華社）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨(2)日抵台，中共8月4日至7日在台灣周邊6海域軍演，估影響全球18條通過台北飛航情報區航路，交通部、外交部緊急與日、菲協調借道，初估每天影響起降共300架次需繞道，3天共900架次，部分航線飛航時間可能多10分鐘，交長王國材表示，「會讓飛機出得去也進得來。」

交通部長王國材今在行政院宣布因應軍演三大陸海空措施，由於中共3天軍演範圍把台北飛航情報區佔滿，18條國際航路受影響，交通部與外交部協調日本、菲律賓借道尋找替代航路，包括借道日本福岡飛航情報區往北飛美國和東北亞等，若往東南亞、紐澳等則向菲律賓借道。

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交通部表示，目前每天起飛和降落各別有150架次，總共有300架次，初估影響不大，但因改道航班飛行時間會長一些，依照替代航線不同，延遲時間不一樣，部分航線則可能時間差異不大，部分航線將增加，譬如大陸航線將多10分鐘，日韓航線大約多5到8分鐘，實際影響時間仍要明天密切觀察。

交通部長王國材受訪時則表示，目前全世界通過台北飛航情報區有18條航路，軍演期間會協助引導改飛替代航路，透過該因應做法，「絕對會讓航班出得去、進得來」。

至於航班時刻因飛行時間將有變動外，是否會有航班取消，王國材表示，實際影響仍待明天觀察，若民眾擔心軍演自行取消搭機，航空公司也可能考量載客量低而取消航班，但目前搭機旅客人數有限，一周3萬多人，軍演3天估計影響人數不多。

除航路向日菲借道外，交通部航港局也已對7大港口發出航船布告，警示周邊海域船舶避開6大演訓區域。此外，台鐵、高鐵和國道等關鍵基礎設施也將加強巡查，空港和海港倉儲倉庫也將強化危險品管理。

針對明天中午起軍演3天期間航班將改道，據悉，航空公司取消班次數有限，大多將正常起降，但航班時刻可能將有調整。

對此，長榮航空表示，目前尚未接獲相關單位航班異動資訊，暫時無法回應。華航也低調表示目前尚無法回應。