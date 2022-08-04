解放軍航母遼寧艦中將政委轉任東部戰區坐鎮　軍二代艦艇歷練完整

▲解放軍東部戰區新任政委梅文。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

解放軍今（4）日起連續3天在台灣周邊海域進行軍事演習行動，劃定6個區域將全台包圍，影響海空交通及貿易航線。擔任這次軍演主力的東部戰區海軍近日也更換「二把手」，由前遼寧艦中將政委梅文東部戰區海軍政委，為這次軍演該軍種實質上的副主官，管控部隊政治作為。

▲東部戰區海軍南京艦已在台灣東部外海部署完畢。（圖／翻攝東部戰區微博）

《澎湃新聞》報導，8月3日上午，東部戰區空軍出動預警機、殲擊機、轟炸機等多型先進戰機，從多機場戰鬥起飛、到多空域執行任務，開展預警指揮、干擾壓制、兵力進壓等。東部戰區海軍在台島周邊海域開展聯合封控和聯合對陸對海打擊等多課目針對性演練。

公開資訊顯示，梅文為1965年出生，大連艦艇學院畢業，從基層水兵一路升至中將，艦艇工作歷練豐富完整。梅文父親梅群為大陸抗美援朝志願軍的一員，因此，梅文自小時候便和家人一起在東北隨軍，為軍人世家子弟。

梅文曾任解放軍首艘航母的政治委員，也就是艦長外的「二把手」，和艦長張崢一同完成遼寧艦上百項科研試驗和殲-15艦載戰鬥機、各型直升機著艦起飛等訓練課目，自主培養的多名艦載戰鬥機飛行員通過航母資格認證，將遼寧艦戰力逐漸建構成型。

外界分析，梅文在東部戰區海軍的任務不僅是對台第一線相關演訓，解放軍第三艘航母「福建艦」極大程度會安排在東部戰區，需要梅文在專業領域上的支撐，協助艦隊迅速完成戰力。