實彈演習鎖台　交部借道日菲航路突圍成功「今無航班因軍演取消」

▲國籍航空暫無因軍演取消航班。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）前(2)日抵台，中共今8月4日中午起至7日中午在台灣周邊6海域軍演，打算斷台北飛航情報區18條航路，交通部與外交部向日、菲協調替代航路借道，今成功突圍，根據航班資訊顯示，桃機今除因疫情取消34班航班外，目前尚未有因軍演取消航班，皆正常起降。

中共今中午起連3天軍演，實彈演習範圍將台北飛航情報區佔滿，打算切斷台北飛航情報區18條國際航路，交通部與外交部協調日本、菲律賓借道尋找替代航路突圍，包括借道日本福岡飛航情報區往北飛美國和東北亞等，若往東南亞、紐澳等則向菲律賓借道。

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根據交通部估計，軍演期間每天將有300架次起降航班需借道繞飛，3天共900架次，部分航線飛航時間可能將多10分鐘。交長王國材昨(8/3)受訪時表示，透過該因應做法，「絕對會讓航班出得去、進得來」。

根據桃機官網顯示，截至今上午8時許，客機抵達航班有17班取消，從桃機起飛航班也有17班取消，不過主要是因疫情取消，另根據航空公司航班資訊顯示，今尚未有航班因軍演取消，仍將依規劃正常起降。

對此，華航則低調不回應。長榮航空則表示，目前尚未接獲航班異動資訊，暫無法有進一步回應。