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大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

▲解放軍空軍殲20戰機。（圖／CFP）

▲解放軍空軍殲20戰機。（示意圖／CFP）

記者皮心瑀／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台後，中共解放軍隨即宣布自4日12時開始，在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演。對此，前國安會祕書處長、曾任陸軍副司令的退役中將劉湘濱表示，台灣最大的問題是一個海島國家，共軍若封鎖台灣讓整個能源出狀況。「就差不多了」。

共軍將從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）分析，相較於1995與1996年台海危機，這次演訓的範圍高雄外海實彈射擊區域明顯擴大，依據中方公布的經緯度來看，最接近高雄港的距離只有20公里。

劉湘濱分析，台灣因為是海島國家，一有戰爭很容易就跟外界斷絕聯繫，如果被封鎖超過10天，整個能源都會出狀況，沒電時，國家的運作都其次，人民的死亡才是重點，美國前副總統高爾就曾做過研究報告，發現只要斷電1個月，就會死10％人口

劉湘濱認為，兩岸對抗對台灣是一個很大的風險。台灣有的籌碼非常少，他只要把你封鎖，就已經差不多了，而且從局部優勢來看，在大陸海岸2000海哩之內，美國沒有能力對抗，想要保護台灣也不太可能。

根據《自由時報》報導，有政府高層人士透露，依據相關情報研判，解放軍將在台灣東部海空域進行各型飛彈試射，西北部及海峽中線區則是進行長程火砲及長程火箭彈的長程火力實彈射擊，至於是僅由解放軍的海空軍進行聯合封控演練，或是進一步佈雷、封鎖航道等，則需更多訊息來判斷。

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