7-11、台鐵看板全遭駭！他曝已威脅國安：宣示有辦法掌握民生

▲7-11遭駭客入侵，電視螢幕寫「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。（圖／取自「記者爆料網 2.0」）

記者賴文萱／高雄報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，今（3）日起，全台有多間7-11門市電視牆遭駭顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」、台鐵新左營站也出現「老巫婆竄訪台灣」簡體字樣。對此，台灣基進三民區市議員參選人張博洋指出，不論這次攻擊是中方直接授意，又或者潛藏在台灣的中國代理人積極求表現立功，都已經構成台灣的國安威脅，等同宣示「從基層的民生店家到公共運輸，他們都有辦法掌握。」

稍早有網友在台鐵新左營站發現電視牆遭駭客入侵寫下統一訊息，且全台各地超商多家門市螢幕也出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的字樣。張博洋表示，昨晚開始，Line群組內的假訊息毫不間斷，今天則是超商、台鐵被駭，明天中共軍演開始的前後，還會有多少企圖干擾台灣士氣的廣告、行動，台灣都必須反制。

張博洋認為，國安單位的徹查，除了抓到作案兇手之外，更重要的是循線追查後面是哪些遊走兩岸的集團，從根本上杜絕危害，從源頭防堵第五縱隊，才能有效的補起國安的漏洞。

但不論本次攻擊是中方直接授意，又或者潛藏在台灣的中國代理人積極求表現立功，都已經構成台灣的國安威脅，等同宣示「從基層的民生店家到公共運輸，他們都有辦法掌握。

▲台鐵車站電子廣告看板遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

林園大寮區市議員參選人楊佩樺指出，全台遭到駭客入侵，完全符合「大戰未打、電戰先行」，中國的作為是先在台灣製造戰爭氛圍，再以演習恫嚇台灣人民。

楊佩樺指出，在中國不對台灣的各種干擾當中，資訊科技的干擾，是台灣國安單位必須更加慎重地面對及提升，必須立即反制：「識別、查詢和凸顯干擾源的訊號特徵」。若能輕易的被中國干擾播放不實資訊，例如，截斷國軍聯繫、提供人民不實的戰事訊息，將會直接影響國家安全！國防單位如何反制訊號干擾，這項「態勢感知」能力對台灣非常重要。

楊佩樺指出，裴洛西離台後更是關鍵，尤其俄羅斯對烏克蘭侵略亦是從一場演習啟動。呼籲此刻慎防假訊息，並在危機以後，持續警惕「中國製」戰時倒戈，並且強化資訊安全。

鳳山區市議員參選人李雨蓁則說，目前台鐵與超商皆證實「螢幕牆確實遭到駭客入侵，或是遭受不明來源干擾播放訊息」，面對這種透過資訊戰模式來擾亂台灣社會、製造恐慌的行為，除了呼籲相關單位立即展開調查之外，也要提醒民眾面對不同的資訊保持警覺進行查核。

刑事局今天中午證實已經接獲超商求助，目前先派遣專責網路科技犯罪偵查的偵九大隊人員，會同該局科技研發科專人到該超商播放影像的伺服器主機進行採證了解，證實是遭到駭客入侵，後續將由偵九大隊進行後續偵辦。

台鐵局正式發聲明指，指該螢幕牆是宣掦廣告公司的廣告，廠商以外部網路介接，並未介接本局公務網路，故本局內部資訊系統及資安防護未受到影響。後續台鐵局除已報警處理外，將會同資安顧問至宣揚廣告公司進行事件了解，並依合約追究責任。