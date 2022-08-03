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侵台灣領海！共軍「實彈演習」僅距高雄20公里　陳其邁說話了

▲▼共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

▲1996年台海危機時共軍演習範圍，與裴洛西訪台後宣布的預定演習範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

記者賴文萱／高雄報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共解放軍宣布將於4日至7日間於台灣周邊6個海空域進行實彈演習，尤其範圍明顯擴大，在高雄外海離高雄港最近距離僅20公里，劃入台灣領海。對此，高雄市長陳其邁表示，中國應該要立刻停止這種單邊的這種挑釁、文攻武嚇，至於一般近海的捕魚則是在12海哩以內，所以漁場受影響不大。

根據麻省理工學院政治學教授傅泰林在推特PO文，將共軍1995年與1996年第三次台海危機時期的軍演範圍，與2日裴洛西訪台後宣布的實彈演習預定區域相比，可見高雄外海的實彈射擊區域明顯擴大，若依中方公布的經緯度，距離高雄港最近距離僅20公里。

對此，陳其邁受訪表示，首先非常歡迎裴洛西議長來台灣訪問，裴洛西議長是台灣的真朋友，長期關注台灣的民主、人權及安全，也在國會推動法案，長期支持台灣不遺餘力，非常感謝裴洛西議長的長期支持。

陳其邁說，中國宣布了6個演習的區域，這些都是位於印太地區最繁忙的航運的一個路線上，這一些航線對於印太地區的經濟安全，還有和平穩定都至關重要，不樂見中國這種片面的改變現狀的作法，呼籲中國應該要立刻停止這種單邊的這種挑釁、文攻武嚇。

▲▼「推薦新北市長候選人」民進黨縣市長聯合記者會,高雄市長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

▲陳其邁表示，一般近海的捕魚是在12海哩以內，所以漁場受影響不大。（圖／記者李毓康攝）

陳其邁強調，這種作法包括在整個國際間會引起更多反彈，是損人不利己的行為，也會讓台灣人民更加反感，相信政府、人民都有無比決心捍衛台灣的主權，國軍當然也會全力來捍衛國家的安全，這種作法只會讓我們台灣人更加團結。

至於是否會影響漁民的權益，捕魚受到限制？陳其邁表示，一般近海的捕魚是在12海哩以內，所以漁場受影響不大。高市府補充，針對中共公佈演習區域，距離高雄市最近之處為台灣西南海域距岸約20海浬（約36公里），沿岸漁業作業都在12海浬以內，因此對於高雄市近海漁船影響不大。海洋局將加強宣導，在4日至7日間，避免前往該海域作業。

另外，中國大陸也公布增加禁運農產、漁水產、果產，陳其邁表示，前天就接獲訊息，初步在高雄部分，水產品在部分品項有受到影響，但這都違反國際相關規定，片面改變其實不符合國際規範，後續會輔導業者，一方面分散市場，二方面擴展國內通路，降低衝擊。

▲▼美國政治學者傅泰林（Taylor Fravel）比較共軍在1996年台海危機與2日宣布演訓的預定實彈射擊範圍。（圖／翻攝自M. Taylor Fravel推特／@fravel）

▲美國政治學者傅泰林比較共軍在1996年台海危機（左）與2日宣布的預定實彈演訓範圍（右）。（圖／翻攝自M. Taylor Fravel推特／@fravel）

針對本次共軍畫出的實彈射擊區，首次在東部海域與巴士海峽出現大範圍面積，形成4面包圍台灣的勢態。我國國防部3日凌晨發布新聞稿聲明，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，有威脅我國重要港口與都會區域的企圖。

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