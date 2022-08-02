　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員轟陳其邁消費台積電！　動土動工作秀「簡直新竹棒球門」

▲▼藍議員轟陳其邁過度消費台積電！8月動土、動工秀兩次。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍議員轟陳其邁過度消費台積電！8月動土、動工秀兩次。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台積電高雄廠傳出將在8月7日動土，高雄市長陳其邁1日證實，台積電表定會在這個月動工。對此，國民黨議員指陳其邁選前作秀做過頭了，說話充滿算計，過度消費台積電，希望陳其邁尊重台積電建廠規畫，不要以「代宣布」給予不當政治壓力，也要求陳其邁明確說明「8月是否辦兩場典禮，一場動土、一場動工？」「台積電是否已向市府承租土地？」等問題。

針對藍營議員的質疑，高雄市政府尚未做出回應。

最新消息指出，台積電進駐高雄楠梓產業園區投資案，確定將在8月7日動土，蔡英文總統將專程南下參加。高雄市長陳其邁昨日證實，台積電表定在這個月動工，但詳細期程要再協調時間，原則上是在這個月。

▲▼藍議員轟陳其邁過度消費台積電！8月動土、動工秀兩次。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍議員批評，高雄市政府根本是在玩弄文字遊戲，8月7日「動土」的主辦單位是高雄市政府，標的是楠梓產業園區，台積電一點關係都沒有。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨議員陳麗娜、李眉蓁、童燕珍、陳美雅今日召開記者會批評，一般市民看到新聞，直覺都以為台積電要在8月7日動工。實際上高雄市政府根本是在玩弄文字遊戲，8月7日「動土」的是高雄市政府，要動土的工程則是楠梓產業園區，台積電一點關係都沒有。

議員質疑，陳其邁「代宣布」在這個月動工，這樣的做法對台積電這樣的國際大廠缺乏尊重。如果台積電最後沒有在8月動工，失信於民、唬弄地方的這筆賬，到底要算陳其邁還是台積電？

國民黨議員認為，陳其邁之所以急著要密集在8月辦兩場動土、動工秀，除了像林智堅新竹棒球門一樣，要搶在選前秀政績，也是要圓一再跳票的謊言。今年4月，市政府在楠梓產業園區細部計畫公告之後，就宣稱台積電可望6月動工建廠。今年5月1日，再次表示台積電6月動工。

▲▼藍議員轟陳其邁過度消費台積電！8月動土、動工秀兩次。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍營批評，台積電什麼時候建廠應該尊重台積電的規劃，不應該用政治力「代宣布」後施壓台積電。（圖／記者賴文萱翻攝）

然而擺在眼前的事實卻是，台積電到目前為止，都還沒有向市政府簽訂土地租約，既然連楠梓產業園區的土地還沒有承租，是政府卻一再對外「代宣布」台積電的動工時程，這不是在欺騙市民嗎？

國民黨議員也公佈了台積電建廠預定地最新的空拍影片，從7月31日影片中可以看出，建廠預定地上滿滿都是水，充滿污染疑慮，試問這樣的土地如何動工？國民黨認為，台積電建廠是高雄的百年盛事，不應該淪為選舉操弄的工具。台積電什麼時候建廠應該尊重台積電的規劃，不應該用政治力「代宣布」後施壓台積電。

▲▼台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁、林園大寮區市議員參選人楊佩樺，呼籲國民黨對於台積電不必消費。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁、林園大寮區市議員參選人楊佩樺，呼籲國民黨對於台積電不必消費。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁、林園大寮區市議員參選人楊佩樺，今早也於高雄市議會前舉行記者會，呼籲國民黨對於台積電不必消費，並且說明清楚「要韓國瑜賽馬場，還是台積電晶圓廠」？

李雨蓁質疑，「國民黨要的到底是什麼？」，既然國民黨想要的是賽馬場，今天準備了一隻賽馬，請國民黨把馬牽回去，並請正式回應，要的是韓國瑜的賽馬場，或是台積電晶圓廠。

楊佩樺則批評，國民黨是不是不會唱衰高雄就不會選舉？為市議員的職責是監督市政，不是造謠、抹黑，全高雄甚至是全台灣都在關注台積電高雄廠的進度，國民黨想要在這個議題分一杯羹，發現自己根本沒有舞台之後，只能唱衰高雄、消費台積電。

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
裴洛西訪台　美軍「3大主力軍艦」駛近台灣海域
廈門解放軍大規模集結！　馬路驚現整排「輪型裝甲砲車」
快訊／裴洛西今晚飛抵松機　北市派「300警維安」再機動調度
陸突禁「百項台灣食品」　多家知名大廠入列！國貿局緊急報告
快訊／路透：多架解放軍戰機飛近台海中線
快訊／大陸突禁「100多家台灣食品廠產品進口」
快訊／裴洛西訪台「桃機收恐嚇信」：3枚爆裂物在機場
快訊／裴洛西今晚抵台？　外交部：國際友人訪台是工作重點
快訊／雨彈範圍擴大！　12縣市豪大雨特報
快訊／台中街頭25人大亂鬥　18歲男遭砍死！
他問「台人能像烏克蘭勇敢打仗嗎」？　網答案超一致
LIVE／裴洛西傳今晚抵台　外交部最新說明
警命飲料店7天內搬離　廖老大道歉：感謝眼紅的敵人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海內外客家人相挺陳時中參選　陳建仁讚他很誠懇腳踏實地

外媒曝多架共機飛近台海中線　國軍將由「即時軍事動態」說明

藍議員轟陳其邁消費台積電！　動土動工作秀「簡直新竹棒球門」

傳裴洛西訪台陸跳腳嗆「拭目以待」　外交部：不值得評論

快訊／裴洛西今晚抵台？　外交部：國際友人訪台是工作重點

大陸威頻嚇裴洛西仍訪台　他嚇備急救箱「30秒從5樓衝到B1應該辦得到」

陳時中轟「不曾做過事」　蔣萬安連4問反嗆：這叫把事做好？

新北諷蔡英文「邦交國22→ 14」　林佳龍競辦：發言竟與中國同立場

快訊／傳游錫堃擬解隔接待裴洛西　立法院最新說明

本土社團聯合客家人成立後援會　陳時中誓言打造北市客語友善環境

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

轎車山路盲彎逆向衝撞　騎士機警跳離呆站嘆氣

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

海內外客家人相挺陳時中參選　陳建仁讚他很誠懇腳踏實地

外媒曝多架共機飛近台海中線　國軍將由「即時軍事動態」說明

藍議員轟陳其邁消費台積電！　動土動工作秀「簡直新竹棒球門」

傳裴洛西訪台陸跳腳嗆「拭目以待」　外交部：不值得評論

快訊／裴洛西今晚抵台？　外交部：國際友人訪台是工作重點

大陸威頻嚇裴洛西仍訪台　他嚇備急救箱「30秒從5樓衝到B1應該辦得到」

陳時中轟「不曾做過事」　蔣萬安連4問反嗆：這叫把事做好？

新北諷蔡英文「邦交國22→ 14」　林佳龍競辦：發言竟與中國同立場

快訊／傳游錫堃擬解隔接待裴洛西　立法院最新說明

本土社團聯合客家人成立後援會　陳時中誓言打造北市客語友善環境

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

裴洛西訪台「游錫堃提前解隔條件曝！」　台美議長明有望會面

這地獄沒有18層！無人管理更驚悚⋯盧信諺新作《迴陰》設定曝光

快訊／HBL南山「換帥」確定　楊宜峰正式接任總教練

裴洛西今將訪台！　美軍「3大主力軍艦」駛近台灣海域

被教練老公強迫「跳樓」　人妻自由落體撞鐵欄杆斃命畫面曝光

小甜甜怒控老公「聯繫前女友」：不應該牽扯到家人

拜登五會習近平　美中地位差距縮小？

裴洛西是否訪台　台灣要知道自己的戰略價值

花蓮2車相撞！白車駕駛腿骨折全身擦傷送醫　聯結車「折甘蔗」

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

政治熱門新聞

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

館長：裴洛西來台只爽執政黨　台人戶頭多10萬嗎？

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

裴洛西今訪台　三軍進入「強化戰備整備指導期間」

4共機擾外島　民眾曝澎湖IDF掛彈升空

林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

LIVE／傳裴洛西今晚抵台　外交部記者會最新說明

95年後出生擬「當兵一年」　專家曝2大難題：等當兵大塞車

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

裴洛西訪台　律師曝她是狠角色！跑去中國做這事

美女發言人論文爆抄襲　「1動作」鄉民推爆

裴洛西2日晚間抵台　學者曝是以「私人身分」訪台：加速台美日系統整合

更多熱門

相關新聞

陳時中轟「不曾做過事」　蔣萬安連4問反嗆：這叫把事做好？

陳時中轟「不曾做過事」　蔣萬安連4問反嗆：這叫把事做好？

民進黨台北市長參選人陳時中日前嗆對手國民黨參選人蔣萬安「以前都沒在做事」。對此，蔣萬安今（2）日回擊，陳時中說把事做好，就是提醒大家自己沒做好防疫，疫苗之亂、快篩之亂等，「這叫把事情做好嗎？」

新北諷蔡英文「邦交國22→ 14」　林佳龍競辦反擊

新北諷蔡英文「邦交國22→ 14」　林佳龍競辦反擊

它因台積電房價跳漲1→3字頭　「賣壓浮現？」數字說話

它因台積電房價跳漲1→3字頭　「賣壓浮現？」數字說話

客家人成立後援會　陳時中要打造客語友善

客家人成立後援會　陳時中要打造客語友善

高雄2男深夜街頭飆高音　酒測超標慘了

高雄2男深夜街頭飆高音　酒測超標慘了

關鍵字：

台積電陳其邁高雄2022九合一大選2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

裴洛西訪台　官方回應4大劇本

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

120坪透天！高雄哥「想開4400萬」被勸退　釣出內行

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面