藍議員轟陳其邁消費台積電！　動土動工作秀「簡直新竹棒球門」

▲藍議員轟陳其邁過度消費台積電！8月動土、動工秀兩次。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台積電高雄廠傳出將在8月7日動土，高雄市長陳其邁1日證實，台積電表定會在這個月動工。對此，國民黨議員指陳其邁選前作秀做過頭了，說話充滿算計，過度消費台積電，希望陳其邁尊重台積電建廠規畫，不要以「代宣布」給予不當政治壓力，也要求陳其邁明確說明「8月是否辦兩場典禮，一場動土、一場動工？」「台積電是否已向市府承租土地？」等問題。

針對藍營議員的質疑，高雄市政府尚未做出回應。

最新消息指出，台積電進駐高雄楠梓產業園區投資案，確定將在8月7日動土，蔡英文總統將專程南下參加。高雄市長陳其邁昨日證實，台積電表定在這個月動工，但詳細期程要再協調時間，原則上是在這個月。

▲藍議員批評，高雄市政府根本是在玩弄文字遊戲，8月7日「動土」的主辦單位是高雄市政府，標的是楠梓產業園區，台積電一點關係都沒有。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨議員陳麗娜、李眉蓁、童燕珍、陳美雅今日召開記者會批評，一般市民看到新聞，直覺都以為台積電要在8月7日動工。實際上高雄市政府根本是在玩弄文字遊戲，8月7日「動土」的是高雄市政府，要動土的工程則是楠梓產業園區，台積電一點關係都沒有。

議員質疑，陳其邁「代宣布」在這個月動工，這樣的做法對台積電這樣的國際大廠缺乏尊重。如果台積電最後沒有在8月動工，失信於民、唬弄地方的這筆賬，到底要算陳其邁還是台積電？

國民黨議員認為，陳其邁之所以急著要密集在8月辦兩場動土、動工秀，除了像林智堅新竹棒球門一樣，要搶在選前秀政績，也是要圓一再跳票的謊言。今年4月，市政府在楠梓產業園區細部計畫公告之後，就宣稱台積電可望6月動工建廠。今年5月1日，再次表示台積電6月動工。

▲藍營批評，台積電什麼時候建廠應該尊重台積電的規劃，不應該用政治力「代宣布」後施壓台積電。（圖／記者賴文萱翻攝）

然而擺在眼前的事實卻是，台積電到目前為止，都還沒有向市政府簽訂土地租約，既然連楠梓產業園區的土地還沒有承租，是政府卻一再對外「代宣布」台積電的動工時程，這不是在欺騙市民嗎？

國民黨議員也公佈了台積電建廠預定地最新的空拍影片，從7月31日影片中可以看出，建廠預定地上滿滿都是水，充滿污染疑慮，試問這樣的土地如何動工？國民黨認為，台積電建廠是高雄的百年盛事，不應該淪為選舉操弄的工具。台積電什麼時候建廠應該尊重台積電的規劃，不應該用政治力「代宣布」後施壓台積電。

▲台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁、林園大寮區市議員參選人楊佩樺，呼籲國民黨對於台積電不必消費。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁、林園大寮區市議員參選人楊佩樺，今早也於高雄市議會前舉行記者會，呼籲國民黨對於台積電不必消費，並且說明清楚「要韓國瑜賽馬場，還是台積電晶圓廠」？

李雨蓁質疑，「國民黨要的到底是什麼？」，既然國民黨想要的是賽馬場，今天準備了一隻賽馬，請國民黨把馬牽回去，並請正式回應，要的是韓國瑜的賽馬場，或是台積電晶圓廠。

楊佩樺則批評，國民黨是不是不會唱衰高雄就不會選舉？為市議員的職責是監督市政，不是造謠、抹黑，全高雄甚至是全台灣都在關注台積電高雄廠的進度，國民黨想要在這個議題分一杯羹，發現自己根本沒有舞台之後，只能唱衰高雄、消費台積電。