柯志恩表態歡迎裴洛西！這原因讓她欽佩　譴責中國大陸軍事威脅

▲柯志恩召開「大家族見面會」活動記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長參選人柯志恩今（3）日召開「大家族見面會」活動記者會，為8/5的造勢暖身。今日受訪時被問及裴洛西訪臺一事，柯志恩表示，絕對歡迎世界各地友善的盟友來台訪問，大家的重點應該要放在未來如何維護區域和平，她也譴責中國大陸近來的軍事威脅，不應以軍事手段威脅台海安全。

今日活動中，柯志恩表示，她20歲從高屏出外打拚，回到高雄就是抱著奉獻的心，高雄是她的起航港，也是她的避風港，這次回鄉就是要讓高雄變得更好，她既不是過客，也不是刺客，而是南部女兒回鄉服務。

▲▼柯志恩召開「大家族見面會」活動記者會，為8/5的造勢暖身。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩強調，她秉持著「志氣相同、有志一同、志在必得、恩情在心」的理念，只要可以讓家變得更好，認同我們的理念，即使擁有不同的聲音，我們都誠摯歡迎任何加入我們的大家庭，希望高雄鄉親在8/5能一起來共襄盛舉，一起為高雄拚好日子。

會中競選團隊執行總幹事蕭漢俊表示，日本統治時期高屏就是高雄州，高屏區都是一家人，柯志恩是南部嫁出去的女兒，高屏永遠是她的娘家；總幹事吳怡玎、發言人總召集人陳麗娜也提到，柯志恩年輕時離開高雄是最繁華的時候，她在外面累積了許多經歷，這次返鄉就是要把經驗帶回高雄，誠摯歡迎高雄鄉親能在8/5一起共襄盛舉。

▲柯志恩歡迎裴洛西訪台！讚她令人欽佩，譴責中國大陸軍事威脅。（圖／記者賴文萱翻攝）

會後媒體詢問有關裴洛西訪台一事，柯志恩表示我們絕對歡迎世界各地友善的盟友來臺訪問，大家的重點應該要放在未來如何維護區域和平。而且裴洛西過去對西藏、六四天安門等人權議題，一直保持堅定一致的態度，這是非常令人欽佩的。

面對中國大陸這段時間的軍事威脅，柯志恩也予以譴責，她呼籲中國大陸不要出現過激反應，尤其不應該以軍事手段來威脅台海安全。但是執政黨對於未來可以預料的經濟手段制裁，也應該同時做好準備，尤其是經濟部與農委會必須提出具體的對應方法，以維護國人、中小企業及農民的相關權益，讓國人安心。