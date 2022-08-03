　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸再禁台柑橘白帶魚輸入　陳吉仲批毫無根據「到WTO據理力爭」

▲▼農委會 針對中國大陸片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中國今又宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸，陳吉仲指會到WTO據理力爭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸海關總署繼前（1日）深夜突然宣布台灣100多家食品暫停進口，今（3日）又宣布，從今天暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，農委會主委陳吉仲今指出，中國今天片面宣布暫停進口，中方分別以用藥超標及水產品包裝驗出新冠肺炎病毒為由，片面宣布暫停輸陸，但柑橘類從去年10月到昨天為止，並未接獲中方通知不合格，白帶魚及竹筴魚包裝驗出病毒殘留，世界衛生組織也沒有這樣科學根據，也沒有用這種方式阻礙農產品進口，「在國際貿易上會留下歷史一筆」，若中方願意，會樂意提出科學根據，也會到WTO據理力爭。

美國眾議院議長裴洛西昨晚來台，而繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國後，前晚中國海關總署突然宣佈，因許多台灣廠商未完成商產品更新註冊，依照規定緊急停止進口，其中包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件，被外界解讀為中國回應裴洛西訪台的報復舉動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對中國上述舉動，農委會昨（2日）發佈4點回應，指已經掌握原因，來自去年4月中國針對全世界輸中食品企業，要求進行名單註冊，農委會將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，業者若因此受影響，農委會將研擬相關措施協助業者。

▲▼白帶魚。（圖／記者林紳旭攝）

▲中國大陸今天宣布白帶魚、柑橘類水果等項目暫停輸陸。（圖／資料照）

農委會主陳吉仲取消下午在台南農民座談行程，今天下午出面說明。陳吉仲指出，中方以用藥超標為由，片面宣布柑橘類禁止進口，但柑橘類從去年10月到昨天為止，並未接獲中方通知不合格；另以白帶魚及竹筴魚包裝驗出病毒殘留為由，暫停輸入中國，但世界衛生組織也沒有這樣科學根據，也沒有用這種方式阻礙農產品進口，中方作法，「會在國際貿易上會留下歷史一筆」，若中方願意，會會樂意提出科學根據，也會到WTO據理力爭。

▲▼陳吉仲說明中國禁止我柑橘類等農產品進口事宜。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

▲陳吉仲說明中國禁止我柑橘類等農產品進口事宜。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

面對中方一再禁止台灣水果雨水產品出口到中國，陳吉仲指出，會把我方科學根據提給中方，希望兩岸經貿能在正常市場運作與國際規範下進行，也希望中方根據我方提供科學根據進行回應，並依照國際規則進行，若要進行商討，透過視訊或面對面都歡迎。

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
陸外交部警告「該有的反制都會有」：會讓美方和台獨持續感受到
快訊／統一發票5、6月中獎「完整清冊出爐」
裴洛西穿「極細高跟鞋」逛園區　最新內部畫面曝
快訊／裴洛西引台海緊張　歐盟說話了
請裴洛西喝珍奶！　台中知名手搖飲訂百杯送立院
陸禁台3農產品「損失8億」！　農委會4招因應：發30萬份農遊
陸暫停對台出口天然砂　「建材業」受影響最大
柯文哲稱不必與中國交惡　陳時中：政治上左右逢源是「牆頭草」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一張表看懂「4次台海危機」　共軍預告將繞台3天...進行實彈演習

油價跌！8／7起國籍航空燃油附加費大降　歐美航線來回省1180元

台東+266！新增2死亡個案「有慢性病史」　縣府籲落實施打疫苗

竹縣+721　確診解隔後「急性感染後徵候群」縣府推整合門診

央視正妹主播被洗板！微博炸鍋「犯我中華者，已入住五星級飯店」

快訊／雷雨彈轟南台灣！3縣市迎猛烈降雨　警戒區出爐

陸禁台3農產品「損失估8億」　農委會4招因應：發30萬份農遊券

市佔率4成多降壓藥「血平佳錠」　主成分含量不足38萬顆限期回收

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒！網怒：抓去關

陸再禁台柑橘白帶魚輸入　陳吉仲批毫無根據「到WTO據理力爭」

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

一張表看懂「4次台海危機」　共軍預告將繞台3天...進行實彈演習

油價跌！8／7起國籍航空燃油附加費大降　歐美航線來回省1180元

台東+266！新增2死亡個案「有慢性病史」　縣府籲落實施打疫苗

竹縣+721　確診解隔後「急性感染後徵候群」縣府推整合門診

央視正妹主播被洗板！微博炸鍋「犯我中華者，已入住五星級飯店」

快訊／雷雨彈轟南台灣！3縣市迎猛烈降雨　警戒區出爐

陸禁台3農產品「損失估8億」　農委會4招因應：發30萬份農遊券

市佔率4成多降壓藥「血平佳錠」　主成分含量不足38萬顆限期回收

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒！網怒：抓去關

陸再禁台柑橘白帶魚輸入　陳吉仲批毫無根據「到WTO據理力爭」

裴洛西訪台7-11、台鐵遭駭　法務部長蔡清祥：協助蒐證

大陸外交部警告「該有的反制都會有」：會讓美方和台獨持續感受到

一張表看懂「4次台海危機」　共軍預告將繞台3天...進行實彈演習

快訊／路邊電子看板出現「老巫婆」！竹山鎮公所火速手動斷網

國台辦懲戒「台獨頑固分子關聯機構」　國合會斥荒謬

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播：世界和平

今夏最夯水上活動！體驗湖上SUP賞日出、水下看紫色珊瑚礁

恐怖七夕情人節！熟識關係藏陷阱　花警叮嚀網友會面安全守則

快訊／電商平台付2元手續費爽中千萬！　統一發票5、6月中獎完整清冊曝光

「歡迎裴洛西訪台！」　朱立倫：「愛台親美」是國民黨的總路線

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

明天七夕　4生肖財運一路旺到鬼門關

中共「圍」台軍演3天！航班恐被迫改道　「蠢到激起全球惡感」

恐有颱風生成時間曝！3縣市大雨　今明再防劇烈天氣

柬埔寨拐騙鬧太大！小商人曝「賣家藏更深了」

桃機8/4取消51班　中共軍演圍台「日韓航線衝擊較大」

雨彈午後開炸！5縣市大雨特報　大雷雨連轟2區1小時

共軍8/4起連3天「圍台」軍演鎖陸空　交部急擬因應「可更改航路」

82歲裴洛西「鋼鐵行程」仍精神超好！全場驚呆

更多熱門

相關新聞

陸禁台3農產品「損失估8億」　農委會4招因應

陸禁台3農產品「損失估8億」　農委會4招因應

繼前（1日）深夜突然宣布台灣100多家食品暫停進口，中國大陸海關總署今（3日）又宣布，從今起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，預估損失約8億元，農委會主委陳吉仲表示，除了到WTO據理力爭，也提出4大因應措施，包括強化海內外市場拓銷，同時推出滿600元就有機會抽中農遊券，共有30萬份中獎機會。

中國再禁台柑橘白帶魚輸入　陳吉仲下午說明

中國再禁台柑橘白帶魚輸入　陳吉仲下午說明

漁業署曝中國「非全面暫停業者輸入」

漁業署曝中國「非全面暫停業者輸入」

藍委批農委會「逼國民硬吞滿滿台灣價值」

藍委批農委會「逼國民硬吞滿滿台灣價值」

中國突禁台灣百項食品　水產、蜂蜜、茶葉恐重創

中國突禁台灣百項食品　水產、蜂蜜、茶葉恐重創

關鍵字：

農委會禁止輸中柑橘白帶魚竹莢魚陳吉仲WTO

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

裴洛西訪台…黃安輸了「曬P圖婚紗照」

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面