陸再禁台柑橘白帶魚輸入　陳吉仲批毫無根據「到WTO據理力爭」

▲中國今又宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸，陳吉仲指會到WTO據理力爭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸海關總署繼前（1日）深夜突然宣布台灣100多家食品暫停進口，今（3日）又宣布，從今天暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，農委會主委陳吉仲今指出，中國今天片面宣布暫停進口，中方分別以用藥超標及水產品包裝驗出新冠肺炎病毒為由，片面宣布暫停輸陸，但柑橘類從去年10月到昨天為止，並未接獲中方通知不合格，白帶魚及竹筴魚包裝驗出病毒殘留，世界衛生組織也沒有這樣科學根據，也沒有用這種方式阻礙農產品進口，「在國際貿易上會留下歷史一筆」，若中方願意，會樂意提出科學根據，也會到WTO據理力爭。

美國眾議院議長裴洛西昨晚來台，而繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國後，前晚中國海關總署突然宣佈，因許多台灣廠商未完成商產品更新註冊，依照規定緊急停止進口，其中包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件，被外界解讀為中國回應裴洛西訪台的報復舉動。

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針對中國上述舉動，農委會昨（2日）發佈4點回應，指已經掌握原因，來自去年4月中國針對全世界輸中食品企業，要求進行名單註冊，農委會將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，業者若因此受影響，農委會將研擬相關措施協助業者。

▲中國大陸今天宣布白帶魚、柑橘類水果等項目暫停輸陸。（圖／資料照）

農委會主陳吉仲取消下午在台南農民座談行程，今天下午出面說明。陳吉仲指出，中方以用藥超標為由，片面宣布柑橘類禁止進口，但柑橘類從去年10月到昨天為止，並未接獲中方通知不合格；另以白帶魚及竹筴魚包裝驗出病毒殘留為由，暫停輸入中國，但世界衛生組織也沒有這樣科學根據，也沒有用這種方式阻礙農產品進口，中方作法，「會在國際貿易上會留下歷史一筆」，若中方願意，會會樂意提出科學根據，也會到WTO據理力爭。

▲陳吉仲說明中國禁止我柑橘類等農產品進口事宜。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

面對中方一再禁止台灣水果雨水產品出口到中國，陳吉仲指出，會把我方科學根據提給中方，希望兩岸經貿能在正常市場運作與國際規範下進行，也希望中方根據我方提供科學根據進行回應，並依照國際規則進行，若要進行商討，透過視訊或面對面都歡迎。