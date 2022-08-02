中國突禁台灣百項食品　農委會盤點「水產、蜂蜜、茶葉」恐重創

▲中國大陸突然宣佈禁止100多家台灣食品廠產品進口，台灣水產品、茶葉、蜂蜜恐受重創。（示意圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

美國眾議院議長裴洛西預計今（2日）晚抵台，中國大陸海關總署昨（1日）深夜突然宣布對台灣100多家食品暫停進口，總計被暫停輸入有600多件，農委會表示，已經掌握原因，而初步瞭解，包括水產品、茶葉、蜂蜜是受到影響比較大的農產品，農委會已一一聯繫廠商了解狀況，但上述3個類別去年出口金額已經不多，但即使金額不高，對個別業者若造成衝擊，農委會仍會提出因應措施。

美國眾議院議長裴洛西預計今晚來台，巧合的是，繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，昨晚中國海關總署突然宣佈，因許多台灣廠商未完成商產品更新註冊，依照規定緊急停止進口，其中包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件。

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▲繼6月暫停台灣石斑魚輸入中後，中國昨晚突宣布台灣100多家食品暫停進口。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於中共此舉，外界一致認為是針對美國眾議院議長裴洛西訪台而進行的報復性舉動，農委會今天發佈4點回應，指已經掌握原因，來自去年4月中國針對全世界輸中食品企業，要求進行名單註冊，農委會將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，業者若因此受影響，農委會將研擬相關措施協助業者。

農委會指出，在昨天掌握情形後，將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，而農委會將持續統計，如果水產品、茶葉、蜂蜜等產業出口至中國的貿易量及產值，因短期暫停出口所受影響的產業，農委會會研擬相關措施協助業者。

農委會進一步說明，初步了解，包括水產品、茶葉、蜂蜜是受到影響比較大的農產品，但有的業者因為在期限內完成申請，未受這波暫停進口影響，有的業者因為沒在期限內完成申請而受影響，農委會從昨晚起就一一聯繫廠商了解狀況，上述三個類別雖然受影響較大，但去年出口金額已經不多，若對個別造成影響，農委會將會提出因應措施。



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