大陸禁台百項食品　藍委批農委會「逼國民硬吞滿滿台灣價值」

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

中國大陸海關總署1日深夜突傳出對台灣100多家食品禁止進口，國民黨立委葉毓蘭2日透過臉書發文表示，中國大陸此次禁令拆穿農委會所謂「開拓其他國外市場」的謊言，只能讓人民硬吞滿滿的台灣價值，否則「不吞就是不愛國」，呼籲農委會將危機當成轉機，強化品管及冷鏈系統，積極開拓國外市場。

葉毓蘭說，中國大陸去年以來用各種理由封鎖我國食品輸入，包括鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等，但我國農業主管機關確實有所疏漏，譬如品管加強、分散風險等，故自己曾要求農委會應研擬下一個可能遭受波及的食品為何，將農漁民的傷害降至最低。然而，這次美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，中國大陸海關禁止我國一百多家食品輸入，實在防不勝防。

葉毓蘭指出，好笑的是，農委會主委陳吉仲日前曾說，農委會對中國大陸下一波禁止產品有所準備，但中國大陸這次禁令，讓農委會根本無力招架，直接被狠狠地打臉好幾次，而所謂開拓其他國外市場的謊言，也迅速被拆穿，到頭來永遠都只能逼國人吞進肚子裡，「滿滿的台灣價值就是要人民硬吞，不吞就是不愛國」。

葉毓蘭認為，中國大陸未來是否會有更大禁令，答案可想而知，但危機就是轉機，農委會應當大澈大悟強化品管及冷鏈系統，積極開拓國外市場，若我國食品衛生品質以最嚴格標準輸出，MIT會再次享譽全世界。