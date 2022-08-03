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中國再禁台柑橘白帶魚輸入　陳吉仲急取消行程「下午親自說明」

▲▼白帶魚。（圖／記者林紳旭攝）

▲中國今天又宣布暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。（圖／記者林紳旭攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸海關總署繼前（1日）深夜突然宣布台灣100多家食品暫停進口，今（3日）又宣布，從今天起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，農委會今天上午並未回應，但農委會稍早表示，主委陳吉仲已經取消預計下午在台南的行程，預計下午3時親自召開記者會說明。

美國眾議院議長裴洛西昨晚來台，而繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國後，前晚中國海關總署突然宣佈，因許多台灣廠商未完成商產品更新註冊，依照規定緊急停止進口，其中包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件，被外界解讀為中國回應裴洛西訪台的報復舉動。

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針對中國上述舉動，農委會昨（2日）發佈4點回應，指已經掌握原因，來自去年4月中國針對全世界輸中食品企業，要求進行名單註冊，農委會將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，業者若因此受影響，農委會將研擬相關措施協助業者。

▲▼大陸突禁「100多家台灣食品廠產品進口」。（示意圖／CFP）

▲中國大陸前晚突然突宣布禁止100多家台灣食品廠產品進口。（示意圖／CFP）

而中國今天再祭出類似手法，今早傳出，中國大陸海關總署以根據大陸相關法律法規和標準，從今起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，農委會上午並未做出回應，但農委會稍早表示，針對中國大陸片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會將在今天下午3時，在農委會1樓大廳，由主委陳吉仲說明，原訂下午台南農民座談行程取消。

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