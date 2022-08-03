陸禁台3農產品「損失估8億」　農委會4招因應：發30萬份農遊券

▲中國今又宣布暫停台灣柑橘類和白帶魚、竹莢魚輸陸，陳吉仲指推出4大措施，包括發30萬份農遊券。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

繼前（1日）深夜突然宣布台灣100多家食品暫停進口，中國大陸海關總署今（3日）又宣布，從今起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，預估損失約8億元，農委會主委陳吉仲表示，除了到WTO據理力爭，也提出4大因應措施，包括強化海內外市場拓銷，同時推出滿600元就有機會抽中農遊券，共有30萬份中獎機會。

美國眾議院議長裴洛西昨晚來台，而繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國後，前晚中國海關總署突然宣佈台灣100多家食品暫停進口，包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件，被外界解讀為中國回應裴洛西訪台的報復舉動。

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而中國持續祭出報復手段，中國大陸海關總署今又宣布，從今起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，陳吉仲在下午記者會上表示，中方先以用藥超標為由，片面宣布柑橘類禁止進口，但柑橘類從去年10月到昨天為止，並未接獲中方通知不合格。

此外，陳吉仲也表示，中方白帶魚及竹筴魚包裝驗出病毒殘留為由，暫停輸入中國，但世界衛生組織也沒有這樣科學根據，也沒有用這種方式阻礙農產品進口，中方作法，「會在國際貿易上會留下歷史一筆」，若中方願意，會會樂意提出科學根據，農委會也會到WTO據理力爭。

▲陳吉仲說明中國禁止我柑橘類等農產品進口事宜。（圖／翻攝自Facebook／行政院農委會）

根據農委會初步統計，中國今天的報復措施，農損約8億元，陳吉仲表示，農委會已研擬各階段產銷措施，將一一落實相關策略執行，確保農漁民生計，也提出4大因應措施，包括強化海內外市場拓銷，同時推出滿600元就有機會抽中農遊券，共有30萬份中獎機會，預計8月8日起啟動，將持續到年底或到明年1、2月，細節之後再公布。

陳吉仲表示，近三年我國文旦柚平均產量7.2萬公噸，其他柑橘類約42.6萬公噸，在中國片面宣布片面暫停柑橘類水果，推估我國文旦受影響約5千公噸，其他柑橘，如椪柑、茂谷柑、檸檬、葡萄柚等品項，推估受影響約3千公噸，合計8千公噸。

因應中方措施，陳吉仲表示，農委會已立即研擬相關因應措施，包括透過農良直賣所、全國各地農會超市、連鎖通路業者、產地縣市政府行銷等內銷通路，目標3千公噸，在多元加工目標則是3500公噸，另外強化海外市場拓銷1500公噸，將針對不同國家給予每公斤8至20元拓銷獎勵，及辦理海外廣宣與拓銷活動，拓展海外市場。

針對中國暫停進口後，農委會推估白帶魚、竹筴魚受影響4500到5500公噸，陳吉仲表示，農委會也立即研擬相關因應措施，首先是對內行銷目標1600公噸，包括透過漁會及漁民團體促銷、連鎖量販店、電商通路及餐飲等，另外則是多元加工利用及凍儲，目標3000公噸，接著是強化海外市場拓銷，外銷部分將針對不同國家及航運方式，給予拓銷獎勵金每公斤40到90元外銷獎勵，以及辦理海外廣宣與拓銷活動，目標300公噸、竹筴魚則目標100公噸。

農委會進一步表示，將針對受中國暫停柑橘類及白帶魚等進口影響農漁民，提供營運所需週轉金貸款，貸款種類包括輔導農糧業經營貸款、輔導漁業經營貸款、農企業貸款等5類，周轉金利率從1.415%~2.055%不等，期限為5年，週轉金最高貸款額度依對象不同，從100萬到5千萬不等。

