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防範登革熱　雨後記得清理積水容器 落實巡、倒、清、刷

▲防堵登革熱，雨後記得清理積水容器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲防堵登革熱，雨後記得清理積水容器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

夏季是病媒蚊孳生的旺季，尤其近日台東地區受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，甚至豪雨情況，而下雨過後，住家周遭的積水容器是常見的病媒蚊孳生源，為了防範登革熱疫情發生。

縣長饒慶鈴表示，鄰近國家登革熱流行疫情持續升溫，且病媒蚊的孳生源與居住環境息息相關，提醒民眾務必要定期清理居家及社區環境，並主動清除住家環境積水容器，才能阻斷病媒蚊孳生，避免登革熱疫情的威脅。

環保局指出，大雨之後，病媒蚊會於2周內激增，為了預防病媒蚊孳生的情形發生，民眾應落實「巡、倒、清、刷」4步驟，經常且仔細「巡檢」居家戶內外周圍廢水桶、廢保麗龍、廢寶特瓶、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」，減少容器，留下的器物應澈底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，才能有效防治登革熱的傳播，如果積水淹入家裡，於積水排除後，可以用漂白水1份混合清水50份稀釋後進行擦拭消毒，防止病毒入侵。

環保局呼籲，居家室內外盛水容器應每週至少刷洗一次，清除住家與自我環境中的病媒蚊孳生源，才能有效降低登革熱疫情。雖然已逐漸步入秋季，但氣溫略高，仍然是蚊子活動力旺盛的季節；且常下雨，民眾除落實清除孳生源4大訣竅外，於戶外活動時也可穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹經食藥署許可的防蚊產品，避免蚊蟲叮咬。倘若有發燒、關節痛、骨頭痛、後眼窩痛及出疹等疑似登革熱症狀時，請趕緊就醫，預防登革熱，大家一起來。

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