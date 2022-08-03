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天空舞集重現「愛國蒲洗臉傳說」　述說愛與重生

▲天空舞集重現愛國蒲洗臉傳說。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲天空舞集重現愛國蒲洗臉傳說。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東是一個人文薈萃的地方，每部落都有屬於自己的傳說及故事。天空舞集繼2020年以多良村的瀧傳說所製作的＂Saceqaljan＂之後，今年以愛國埔部落洗臉傳說編創”靈水djaqubu”，再次重現部落之美。這是一齣關於部落生活與信仰的演出，天空舞集團長蔡福松以藝術手法呈現這傳奇又浪漫的小村-愛與重生的故事。將在8月6日下午5點在台東縣大竹村愛國蒲長老教會的花園廣場演出。

團長蔡福松表示在與愛國蒲教會荏荏曼牧師一次交談，得知愛國蒲部落在排灣族中稱為 djaqup ，動詞為djaqubu，意思是很累，用手擦臉，有潔淨及重生的意義。相傳部落中有一口井，族人只要進部落前都要先洗臉，所以清潔及維持環境成為部落習慣，她開玩笑說部落的婦女皮膚特別好。

而族人生活也與水息息相關，其中最有名的「祈禱水事件」。相傳有一對年輕傳道人進入部落，對一位從小下身癱瘓被鬼附的年輕人，每天用熱水按摩腿部及禱告，3個月後居然好起來，讓全部落都嘆為奇蹟。

天空舞集是台東唯一蟬連傑出團隊19年，多年來深耕後山，以演出、培訓、推廣並進。團長蔡福松擁有豐沛的創作作品，歷年來編創演出多齣有關在地人文關懷的現代舞作品。近年取材以部落故事創作，深受台東藝文之肯定。此次演出除了進一步了解部落文化之外，更是一場與真愛相遇的奇妙旅程，邀請大家共同來經歷!

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