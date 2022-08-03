111年度台東市模範父親表揚　最高齡93歲最年輕57歲

▲111年度台東市模範父親表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年度台東市模範父親表揚，3日上午9時在桂田喜來登酒店舉行，因為疫情的緣故，爸爸們在太太或一名子女陪同下到達會場報到，由公所同仁貼心為爸爸們掛上彩帶，會場有設置立可拍拍照機，爸爸們可以利用各式道具，與家人拍出Q萌的可愛照片。

今年的模範父親最高齡為93歲的林棟樑，最年輕的是57歲的曾明義，特別的名建築師鍾昇遠父親鍾孟康收起30多年的文具行，在50多歲考上書記官，在律師事務所服務；曾在公所擔任民政課長及秘書的曾世聰，在歷經基層警察、鄉鎮公所及縣府等公職後退休，積極從事志工行業，退休生活過得很充實；知名原住民雕刻家陳文生，擔任建和部落第69帶頭目外，其雕刻作品受邀至加拿大、紐約展出；70歲的吳曙崗長子為日本京都大學準教授，女兒為新生國小組長，女婿為長榮海運船長，退休後擔任志工，曾獲106年「金馨獎」，同時也認真延續鄉土教育，曾獲得省府績優台灣鄉土文史教育暨藝術有功人員。

市長張國洲指出，8月是屬於父親的月份，父親如大樹般的守護子女，不僅是家人的依靠，更有許多樂善好施回饋鄉里的事蹟，公所透過表揚大會彰顯模範父親為家庭犧牲奉獻的精神，我們每天看見陽光、呼吸空氣，認為很自然，但是大家都忽略了近在身邊的珍貴和偉大父親、母親及家人的愛！