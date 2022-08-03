2022台東縣精品咖啡評鑑　38件精品好豆角逐　

▲2022台東縣精品咖啡評鑑38件精品好豆角逐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府睽違2年再次舉辦「2022台東縣精品咖啡評鑑」，已於8月2日截止收件，吸引全縣各路好手踴躍報名，計38件精品好豆報名參加，並提醒眾家好手記得於3日、4日2天，攜帶8公斤精選生豆及300公克帶殼豆，至縣府大廳繳交，預計10日一連2天舉行評鑑，11日下午3點頒獎典禮，典禮現場也會經由直播，讓更多鄉親看見台東優質咖啡的實力。

台東縣政府表示，台東縣為全國第3大咖啡產區，種植區域有長濱、成功、東河、池上、海端、鹿野、卑南、太麻里、金鋒及達仁等，幾乎全縣都有咖啡栽種，面積高達143公頃。為持續推廣台東咖啡知名度及提升品質與競爭力，縣長饒慶鈴特別指示農業處與太麻里地區農會共同舉辦「2022台東縣精品咖啡評鑑」，並再三要求評鑑過程務必做到公平、公正、公開，評鑑規格須符合國際評選標準，藉由接軌國際的杯測評鑑找出台東咖啡特色風味。



農業處處長許家豪指出，為讓農友了解自身的咖啡的風味，參加此次評鑑的咖啡豆於杯測後，均會獲得1本專屬評鑑報告書，供做為後續技術精進及產品特色介紹使用。



農業處進一步說明，農友繳交的生豆，會先由縣府進行農作物農藥殘留檢測，確定安全無虞後，再由「台北精品咖啡商業發展協會」委請具有SCA或同等級國際咖啡生豆鑑定證照的專家，舉辦產地鑑定與後續評鑑，台東縣政府將訂於8月10、11日在縣府大禮堂舉辦評鑑作業，預定於11日下午3點選出複賽前10名舉行頒獎典禮。