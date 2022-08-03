人妻愛上軍中女同袍「同居＋裸聊」　夫見辣照綠到崩潰

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿明（化名）的妻子曾在軍中服務，卻與女同袍小蘋（化名）擦出愛的火花，不僅在外租屋同居，還會互傳露出胸部、下體的照片調情，甚至裸體視訊，讓他大受打擊，憤而提告求償150萬元。台北地院經審理，判小蘋應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲小蘋愛上軍中同袍的妻子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中提到，阿明的妻子2020年間在軍中與小蘋共事，小蘋明知對方是有夫之婦，仍執意交往，兩人在外租屋同居，私下以老公、老婆相稱，今年2月甚至裸體視訊，還互傳露出胸部、下體的照片調情，並拍下過夜的親密合影；種種行為嚴重侵害阿明的配偶權，他因此決定提告求償150萬元。

對於上述指控，小蘋表示，阿明講的都是真的，她承認與已婚女同袍發生婚外情，兩人好幾次分開，每次都是對方主動回頭聯繫，而事情曝光之後，阿明一口氣求償150萬元，金額對她來說太高了，實在負擔不起。

台北地院認為，阿明提出的證據例如對話紀錄、光碟、照片等等，都證實小蘋與他的妻子有超越普通朋友的行為，加上當事人也坦承不諱，衡量雙方收入、受侵害程度等因素，最終判小蘋應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。