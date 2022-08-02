戶口突多1個「女兒」　人夫一看姓氏綠炸！成眾人笑柄怒求償

▲一名人夫申請戶籍謄本時發現戶口裡多了一個新女兒，沒想到竟是妻子外遇小王所生的。（示意圖／pixabay）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名張姓人夫某天去申請戶籍謄本時，意外發現戶籍裡多了一個「女兒」，才知道自己被戴綠帽，氣得向妻子與小王求償100萬元。新竹地院判決兩人的確侵害張男配偶權，判賠30萬元為適當。

張男主張，他與妻子結婚已22年，育有2名子女，今年4月25日，張男前往戶政機關申請戶籍謄本時，卻赫然驚見戶籍內多了一名「長女」，姓楊，記事欄上寫著「原登記父姓名楊男111年3月15日憑法院裁判書刪除父姓名，3月28日更正從母姓」。

張男察覺事態不對，跑去質問妻子後，才得知妻子外遇同在市場工作的攤販，發生關係後產下1女，事情還意外在3人工作的果菜市場傳開，害他成為大家笑柄，張男因此向妻子和小王求償100萬元。

妻子卻反控她長期被張男家暴，而且自從她和小王認識後，張男就常酸「外籍新娘好不好用」、「爽不爽」攻擊他們，2人才會在最近1、2年內在一起。

法官依親子關係更正、父母姓名更正登記等申請書，認定被告2人確實在婚姻存續期間發生性行為，並生下小孩，雖然妻子表示有遭到家暴，卻無法證明傷勢是張男所致，因此判定被告2人須賠償30萬元給張男，可上訴。