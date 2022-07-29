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社會 社會焦點 保障人權

警察外遇人妻害3度墮胎　綠夫清理房子翻到鐵證...氣炸求償120萬

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲楊姓男子透過一份法院判決書意外得知前妻離婚真相，怒對當初害他們家庭破裂的警察小王提告求償120萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／新竹報導

楊姓男子打掃房子時，意外翻出一份前妻的法院判決書，內容寫到黃姓前妻竟在離婚前與一名陳姓警察發生婚外情，還被3度搞大肚子，並偷偷墮胎，前妻還遭對方妻子提告判賠15萬，楊不甘當初被戴綠帽，也對這名陳姓小王提告求償120萬，新竹地院判陳男須賠12萬，可上訴。

楊男表示，他2021年12月間因為想把新竹市的房子賣掉，所以前往大掃除，不料竟掃出一份台南地院的判決書，他看完後，才發現黃姓前妻早在2013年就外遇一名陳姓警察，不但甜蜜同居，還3度懷孕墮胎，對方的老婆先發現後，法院判前妻須賠償15萬元，他也恍然大悟前妻之所以在2017年底提出離婚，就是為了跟小王在一起。

楊男後來打電話向前妻求證，她也坦承一切並致歉，楊男越想越不甘心，認為小王身為警職人員，卻背著老婆與前妻雙雙出軌搞上床，也對小王提告求償120萬。

陳男被告後主張，楊男在2018年離婚時，理應知道妻子外遇一事，卻遲至2022年才提告求償，已超過法律上2年時效；且黃女離婚後就搬離該處，又怎麼把判決書藏在那裏？更何況他在2012年就從新竹調任到台南市警察局，期間沒有與黃女連繫，是2018年黃女說她已經離婚後，才在同年6、7月交往，並非在楊男與黃女的婚姻存續關係期間，因此他也不是害他們2人離婚的原因。

但新竹地院法官調查，黃女在先前被告時就坦承，於2013年就開始發生性行為，陳男被調任台南時還曾表示「要跟太太離婚娶我」，也說過「很想我」，直到2016年間才開始在新竹同居，陳男休假就會從台南上來，期間曾懷孕3次，但3次都墮胎或流產，地下情一直持續到2021年5月才結束。

法院認定，由於黃女離婚後信件送達地址沒有改掉，信件送到該處也不奇怪，還是等到楊男剛好打掃欲出售的房子，才在櫥櫃內找出這份書件，可見黃女曾盡力藏放。於2022年3月提出求償，距離楊男發現判決書而得知上情也尚在2年期效內，且黃女當初也沒理由做出對自己不利的證詞，於是認定兩人確曾發生婚外情。

新竹地院認為，陳男與黃女不當交往期間侵犯楊男配偶權，但判斷後120萬元太高，賠12萬元較合理。

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