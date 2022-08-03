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妻爆胎遇鮮肉協助！竹科協理當兄弟感謝...他竟「上大嫂」回報

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新竹一名人妻因故爆胎巧遇熱心的吳姓男子協助，事後人妻為感謝吳男，多次邀請吳男參與家庭聚餐，未料2人竟因此發生關係。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名人妻2020年時前往運動中心運動時，車輛因故爆胎，巧遇一名吳姓男子熱心協助，人妻事後也和擔任竹科協理的劉姓老公一起請吳男吃飯表達謝意，更讓吳男多次參與家庭聚餐，劉男也因此將吳男視為兄弟，未料吳男竟和人妻進而發生至少5次性關係，劉男察覺後崩潰，怒對吳男提告求償200萬元。新竹地院審理後，判吳男須賠償劉姓人夫40萬元。

判決書指出，擔任新竹科學園區某電子公司的劉姓協理，2007年和老婆結婚後，育有一名未成年子女。而劉妻2020年時前往竹北國民運動中心運動時，遇上車輛爆胎，巧遇一名吳姓男子熱心協助，讓她得以脫離動彈不得的窘境。事後劉妻也留下聯絡方式，表示想和劉男一起請吳男吃飯，表達謝意，雙方也因此結識，成為好友，吳男更多次參與劉家家庭聚餐多達10餘次。

不過事後劉男卻發現，他將吳男視為兄弟，但吳男卻背著他和老婆發生關係至少5次，吳男還傳email給老婆互訴情意，讓他當場氣炸，怒對吳男提告求償200萬。

台南地院審酌劉男提供其和吳男對質的錄音檔發現，劉男曾逼問吳男，「我對你這麼好為什麼你要上我老婆？為什麼？你不用給我道歉嗎？」、吳男回以，「要」、「對不起大哥」、「我認錯」，而劉男也再進一步逼問吳男表示，「你有沒有帶我老婆去那個摩鐵？」、「你到我家就可以脫我老婆衣服？有幹你就是要負責」，吳男則求饒回應，「我承認，你說的我都承認」。

法官也同時審酌劉妻證述，劉妻向法官坦承，她和吳男確實有擁抱、親吻等親密行為，更直言確實有和吳男發生過5次性關係，而吳男在email中表示，「在某一時間又想起有你的回憶」等語，是「一種思念的代用法」等情形來看，認定吳男侵害劉男配偶權屬實。

法官指出，審酌劉男現職為新竹科學園區電子公司協理，月收14萬元，而吳男月薪約3萬元，且有負債等情形來看，判吳男須賠償劉男40萬元為適當。全案仍可上訴。

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