懷疑她是小三！人妻貼文嗆「需要XXX的爛鳥」還附頭貼　慘賠1.2萬

▲新北一名黃姓人妻懷疑老公外遇，竟在臉書張貼疑似小三葉姓女子大頭貼，怒罵她「是妳老公沒辦法滿足妳，需要XXX的爛鳥嗎？」反挨告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／新北報導

新北一名黃姓人妻先前懷疑老公出軌，怒在臉書發文痛罵疑似小三的葉姓女子，「這個女生一直跟我老公勾勾纏，是妳老公沒辦法滿足妳，需要XXX的爛鳥嗎？」等語，被葉女發現後，告上法院求償30萬元。案經上訴至二審後，新北地院判黃女得賠償葉女1.2萬元。全案定讞。

判決書指出，黃姓女子和陳姓男子2人原為夫妻關係，不料黃女卻懷疑老公疑似外遇葉姓女子，怒在臉書上發文痛罵葉女，「這個女生一直跟我老公勾勾纏，是妳老公沒辦法滿足妳，需要陳男的爛鳥嗎？給妳臉，妳不要臉等著我告妳嗎？」並在文末貼上葉的臉書大頭貼。葉女事後察覺遭黃女辱罵，怒對黃女提告求償30萬元。

一審，法院認定黃女所使用的詞語，已對葉女名譽造成一定損害，不過審酌2人是因為感情糾紛而引起的爭執，惡性非重，派黃女須賠償葉女1.2萬元。

不過黃女不服，提上訴怒指，她是因為葉女破壞她的家庭，才會發文警告葉女，且葉女一直不斷和她老公互有來往，甚至讓老公離家出走，導致她和老公爭吵不斷，2人因此離婚，反要求葉女應賠償她30萬元。

而葉女則答辯，她和黃夫僅為朋友關係，2人平時也沒有互相來往，相當不熟，何況曖昧，且黃夫離家出走跟她一點關係都沒有。

新北地院審理後發現，葉女先前怒告黃女妨害名譽部分，經刑事庭審理後，判黃女有罪確定，判處罰金5000元，得服勞役，因而認為黃女侵害葉女名譽權行為屬實，不採信黃女的辯詞，原審審理並無不當，判黃女須賠償葉女1.2萬元確定。