電子垃圾「5種處理方式」一次看　清潔隊免費回收妙招曝光

▲5種電子垃圾的回收處理通路。（圖／實習記者徐芷儀製作）

實習記者徐芷儀／綜合報導

現代社會科技發達，各式電子產品充斥在生活當中，每年製造與丟棄的電子產品數量也逐年攀升，根據《2020年全球電子廢棄物監測報告》指出，全球電子廢棄物的回收和再利用率只有17.4%，龐大的電子垃圾對資源、環境甚至是健康等方面也造成極大的傷害。為此行政院環境保護署整理了5種處理電子垃圾的方式，協助大家一同保護地球。

根據聯合國機構聯合發布《2020年全球電子垃圾監測》報告顯示，全球電子廢棄垃圾量包含常見的手機、平板等智能裝置及家電廢棄電子產品，在2019年的生產量高達5360萬噸，自2014年以來短短5年就增長了21%，預計到2030年將增長到7470萬噸，這些廢棄電子產品如果沒有做好回收處理，將會對地球造成巨大的環境傷害。

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電子垃圾指的是那些家中用不到或報廢的電器、電子產品，例如洗衣機、電風扇、熱水壺、電池、行動電源等，電子垃圾與一般垃圾不同，不能直接丟棄在垃圾桶，需要將塑膠、銅、鐵、鋁和IC板拆開分別回收，如果直接焚燒或填埋，將會釋放出有毒的添加劑或是汞等有害物質，損害人腦和神經協調系統。

回收電子垃圾的5種方式

1. 電話洽詢清潔隊：

各縣市清潔隊電話可至「資源回收網」點選「我要回收」，並於「交付對象」選擇「清潔隊」，最後輸入所在地區後按下查詢即可，比較特別的點在於此項服務是不用收費的，只要先跟清潔隊先約好收取時間以及地點就可以了。

2. 資收個體戶、回收商：

尋找資源回收個體戶或是回收商可至「資源回收網」點選「我要回收」，並於「交付對象」選擇「處理業」或是「回收業」後即可按下查詢。

3. 7-11或全家便利商店：

電池、光碟、筆電、手機都可以回收換取購物抵用金。



4. 販賣場所回收點：

NOVA、燦坤或是其它電信業者也有提供此項服務。



5. 公共場合回收設施：

加油站、車站、機場、高速公路休息站、風景區等場所的回收筒。

▲▼ 電子垃圾與一般垃圾不同，不能直接丟棄在垃圾桶。（圖／行政院環境保護署）

此外，將廢電池拿至7-11或是全家回收都可以換取購物抵用金，電池、光碟、手機、筆電可以折抵不同的金額，像是7-11回收廢乾電池每0.5公斤可以換得8元，全家每0.5公斤則可以換得10元，兩家超商能夠折抵的金額和項目各有不同，詳細情況仍依官網公告為主，連結供讀者參考（7-11、全家）。