新莊行動治理2場次84里拚建設　公墓公園化、電纜下地成焦點

▲新莊行動治理2場次84里拚建設。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜2日率市府團隊於新莊區公所舉辦2場次行動治理，與轄內84位里長座談，會中聚焦公墓公園化、電纜下地、校舍共構地下停車場，以及改建新莊公有市場等議題。侯友宜責成相關局處加快作業進程並表示，新北作為大台北地區中心，新莊更為新北人口第二大城，捷運環狀線、新莊廟街公辦都更及新莊知識產業園區等多項重大建設正全力開發，團隊務必全力以赴，持續改變新莊、翻轉新北。

在上午場次座談中，祥鳳里長賴俊良表示，新莊第一公墓遷葬已有相當進展，希望市府能盡速完成遷葬並規劃成綠地公園。民政局表示，新莊第一公墓今年3月已完成第1期約3.8公頃的遷葬作業，並設有生態步道及綠化植栽，提供民眾休憩處所；另今年2月也完成緊臨第1期工程周邊地區鑑界及查估作業，將於取得共識後辦理公告遷葬；市府積極推動公墓公園化，要將傳統公墓風貌翻轉成宜人綠地，提升城市環境景觀及品質，以符地方期待。

復國里長許游美蘭希望，里內富國路77巷、中正路855巷口及23弄對面能盡速完成電纜地下化並移除電桿，以改善市容景觀。經發局表示，目前電箱底座混凝土基座已設置，台電公司因應管路障礙變更設計中，力拚今年10月完成。

至於建安里長王永華建議的民安國小旁潭底溝改善案，水利局表示，本案已申請前瞻基礎建設計畫第3期辦理「新北市新莊區潭底溝抽水站機組更新工程」，預計進行站體改建，更新10組抽水機組共40cms及2組發電機組，抽水站抽水量、起抽水位及進流渠底高程將一併辦理檢討改善，並增設小型抽污泵及子溝，以調整潭底溝渠底坡度、加快流速，改善異味；目前已完成工程設計廠商招標，預計今年底完成相關設計工作，明年工程發包施作。

下午會議中，福興里長楊明教則表示，請市府能研議與興化國小合作興建地下停車場，以紓解里民停車需求，對此，交通局表示，經評估福興里周邊停車供需尚敷使用，考量利用校舍共構地下停車場除依區域停車狀況外，同時也需考量學童受教權利，避免施工期間影響教學品質及學童安全，將配合教育局校舍整建計畫，積極協助本案土地條件、周邊停車需供情形，評估闢建地下停車場可行性。此外，市府目前正辦理新莊知產專用區開發案，完成後可增加停車供給，屆時可再紓緩區域停車問題。

提及汙水下水道接管，和平里長蔡河彬表示，希望市府能協助福壽街124巷及136巷下水道接管，工程能早日完工。水利局表示，新莊第二期第十二標工程已於今年7月開工，待工程完成前置作業後即依工序辦理案址汙水接管事宜，預定今年底前陸續完工。

此外，有多位里長共同提案新莊公有市場改建，可將利濟街及新莊路面保留大廣場供民眾使用。經發局表示，新莊第一市場預計辦理異地改建，原址規劃預計於118年啟動，改建為綜合性餐飲與購物之複合型市場，並於規劃設計階段研議評估於新莊路留設退縮廣場。

新莊區長林耀長表示，新北防疫作為超前佈署，與里長防疫夥伴同心共護新莊，讓市民免於奔波；新北里環境認證頒獎，543里獲五星肯定，連續10年最乾淨的城市；治安成果部分，也榮獲警界奧斯卡「國家警光獎」；塭子圳重劃開發更是新莊區重要建設。對於里長們各項建議提案，公所會持續積極追蹤相關辦理情形，同時也感謝市府團隊的努力與協助，期各項建設都循序依期程推進。

侯友宜除感謝里長反映地方問題，並責成各局處群策群力，找出適合地方發展的最佳解決方案，落實行動治理回應地方需求，務實勤懇的與公所及地方里長共同通力合作，逐步使各項建設更加盡善盡美、符合地方期待。

民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理，新莊區迄今列管案件計有84案，已完成73案，達成率87%，市府團隊將持續努力，積極解決地方反映問題，為市民謀取最大福祉。

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