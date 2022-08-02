　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

經濟部指地方反對核二建乾貯設施　新北市府：混淆視聽、誤導民眾

▲核二外觀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台電核二廠。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

經濟部回應全國工業總會8月1日有關調整能源政策之建議，提出核二廠1號機遇到地方政府反對，無法興建乾式貯存設施，造成燃料棒拿不出來，連用到期滿都無法。對此，新北市政府2日下午發布嚴正聲明，回應經濟部的說法，嚴重混淆視聽、誤導民眾。

新北市核能安全監督委員會表示，新北市對於除役或運轉中的核電廠，秉持一致態度與作法，要符合相關法規與專業意見；全國能源政策本來就是中央主管權責，地方政府係依據法規授權及專業審查，配合中央政策落實執行。

新北市府表示，有關核二廠室外乾貯興建計畫，新北市依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條第1項規定，台電應於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫，報請新北市政府審查。

經新北市府多次提供審查結論及缺失改善措施，而台電公司均未依審查意見補正完整資料，迄今仍未申請，並請經濟部儘速督導台電公司重新送件再審，並呼籲台電依據行政院既定政策，興建室內乾貯設施。

新北市核安監督委員會再次強調，核二廠1號機提前停機，是經濟部未能督導台電公司面對問題，妥善規劃乾貯設施，不要將中央錯誤的能源政策，導致核二廠1號機提前停機問題，推給地方政府。新北市建請經濟部應面對問題，一起努力合作，除了確保用電無虞外，並須兼顧核電使用安全。

【更多新聞】

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵　儀錶數字慘被打臉

►基隆男持筆抵超商店員搶2萬　囂張嗆警「白癡、辦案能力差」

►快訊／貢寮砂石車撞電桿翻覆　駕駛脫困送醫！台二線單線雙向通行

►高齡婦人烈日迷途在路上徘徊　金山警靠愛心手鍊找到家人

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文！　最新聲明曝光
陸外交部：是美國挑釁「全世界都看得非常清楚」
裴洛西專機要去哪？20萬人緊盯「一路向東」　專家給答案
陳仕朋結婚了！老婆是球隊前公關　林哲瑄見證
路透：美軍在台灣東部海域「部署4艘軍艦」
快訊／3聯盟交戰？　PLG陳建州、T1會長錢薇娟回應了
裴洛西訪台行程曝光！　還會到新店這地方參觀
快訊／裴洛西專機將飛台　陸外交部最新回應
快訊／台中幼兒園虐童！　園長狠抽「1秒6下」遭停職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林環保局推動「包材回收」　今起斗六2處示範點開跑

台中平價生養加碼！育兒補助新舊制一次看

台電台南區處中元普渡　2千公斤白米助弱勢家庭

2022礦山藝術季來了！「鎏金時尚夜」交通資訊懶人包

經濟部指地方反對核二建乾貯設施　新北市府：混淆視聽、誤導民眾

第3屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽　開賽囉

減緩台東離島壓力　環保局至7月底已清運超過1200公噸離島垃圾

最澎湃的藝術市集　大武森山8／6屏菸登場

台東馬偕藝廊新展　女性觀點畫出美好

恆春旅遊醫院8／2上樑　周春米：鄉親引頸期盼明年年底順利營運

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

雲林環保局推動「包材回收」　今起斗六2處示範點開跑

台中平價生養加碼！育兒補助新舊制一次看

台電台南區處中元普渡　2千公斤白米助弱勢家庭

2022礦山藝術季來了！「鎏金時尚夜」交通資訊懶人包

經濟部指地方反對核二建乾貯設施　新北市府：混淆視聽、誤導民眾

第3屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽　開賽囉

減緩台東離島壓力　環保局至7月底已清運超過1200公噸離島垃圾

最澎湃的藝術市集　大武森山8／6屏菸登場

台東馬偕藝廊新展　女性觀點畫出美好

恆春旅遊醫院8／2上樑　周春米：鄉親引頸期盼明年年底順利營運

餐券55折起！台灣美食展8／5登場　還有10多位名廚傳授廚藝

為裴洛西行程打前哨？　陸官媒：多架美軍用偵察機在台周邊活動

超商進駐限建社子島　全島首家小7竟可「開著跑」

雲林環保局推動「包材回收」　今起斗六2處示範點開跑

快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文！　最新聲明曝光

重點放明年經典賽　曾峻岳：說不定有機會旅外

20歲妹「痴愛非洲男」懷孕7個月！嫁過去秒失蹤　網傳3女共侍一夫

超兇伴娘服「一抖就彈」！她曝閨密未婚夫親挑選...網：別有用心

陪伴長大「1童年回憶」差點被媽丟掉！　她喊：死後也要陪我入棺

南韓國防部提BTS兵役方案！　考慮讓成員「服役期間到海外演出」

地方熱門新聞

愛台灣！賣蛋黃酥力挺裴洛西　訪台時數待越久送越多

高雄9行政區明天大停水！影響逾14萬戶

桃園南崁百人吃瓜做民調　四成送瓜給智堅

兒童玩具圖書館特展　故事角色變身成玩具

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

八里挖子尾和尚蟹現蹤　河川平台淨化汙水達94%

台南區區有日照布建九成九

全台首部智慧零售電動車台南亮相

低壓帶影響台南豪雨

好消息！盧秀燕腿部手術成功　

這個情人節要有點不一樣　性行為全程正確使用保險套

雲林+403　6鄉鎮確診人數僅個位數

更多熱門

相關新聞

2022礦山藝術季交通資訊懶人包

2022礦山藝術季交通資訊懶人包

2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」，由國際知名時尚設計師潘怡良擔任藝術總監，與享譽國際的優人神鼓團隊跨界合作，於8月6日晚上6時30分璀璨登場！

把新北全走完再來辯論！　他批林佳龍「吃米不知米價」：只會畫大餅

把新北全走完再來辯論！　他批林佳龍「吃米不知米價」：只會畫大餅

重機哥北海岸對戰橫切男　儀錶數字慘被打臉

重機哥北海岸對戰橫切男　儀錶數字慘被打臉

即／貢寮砂石車撞電桿翻覆　駕駛脫困送醫

即／貢寮砂石車撞電桿翻覆　駕駛脫困送醫

林佳龍批侯友宜未誠實面對挑戰　「讓新北市民矮人一等」

林佳龍批侯友宜未誠實面對挑戰　「讓新北市民矮人一等」

關鍵字：

新北萬里核二乾式貯存

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

揭秘陸「暫停進口」台食品

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面