經濟部指地方反對核二建乾貯設施　新北市府：混淆視聽、誤導民眾

▲台電核二廠。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

經濟部回應全國工業總會8月1日有關調整能源政策之建議，提出核二廠1號機遇到地方政府反對，無法興建乾式貯存設施，造成燃料棒拿不出來，連用到期滿都無法。對此，新北市政府2日下午發布嚴正聲明，回應經濟部的說法，嚴重混淆視聽、誤導民眾。

新北市核能安全監督委員會表示，新北市對於除役或運轉中的核電廠，秉持一致態度與作法，要符合相關法規與專業意見；全國能源政策本來就是中央主管權責，地方政府係依據法規授權及專業審查，配合中央政策落實執行。

新北市府表示，有關核二廠室外乾貯興建計畫，新北市依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條第1項規定，台電應於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫，報請新北市政府審查。

經新北市府多次提供審查結論及缺失改善措施，而台電公司均未依審查意見補正完整資料，迄今仍未申請，並請經濟部儘速督導台電公司重新送件再審，並呼籲台電依據行政院既定政策，興建室內乾貯設施。

新北市核安監督委員會再次強調，核二廠1號機提前停機，是經濟部未能督導台電公司面對問題，妥善規劃乾貯設施，不要將中央錯誤的能源政策，導致核二廠1號機提前停機問題，推給地方政府。新北市建請經濟部應面對問題，一起努力合作，除了確保用電無虞外，並須兼顧核電使用安全。

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