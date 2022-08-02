陳明通3次聲明論文案　立委砲轟：國安局長危機處理拙劣到不忍卒睹





▲國家安全局局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

美國眾議院議長斐洛西傳出可能訪台，遭到中國大陸警告。對此，國民黨立委賴士葆表示，國安局長的危機處理能力竟是如此拙劣到讓人不忍卒睹。

賴士葆表示，斐洛西可能來台的新聞讓兩岸再度陷入緊張，共軍進行共軍實彈演習，文攻武嚇都來，國家安全面臨重大威脅，最諷刺的是國安局長陳明通正在焦頭爛額處理他有史以來最大的個人危機，忙著蒐集資料撰寫幾千字的文章為愛徒林智堅及他自己自清。

賴士葆指出，陳明通接連發出三次聲明稿，讓各界檢視國安局長的危機處理能力竟是如此拙劣到讓人不忍卒睹，總之，陳明通當國安局長和指導教授的能力全然不適格。

賴士葆說，陳明通第一時間跳出來護航，讓林智堅得以一路拿著指導教授的原創說當護身符，但是除了原創發想和資料之外，涉嫌抄襲剽竊的雷同相似之處解釋得太辛苦了，這不是政治力硬拗或是洗腦可以改變，因為學術倫理的規範很嚴謹，大家都在遵守，不是「阿通師」自創一格的處理方式可以胡亂交代的。

賴士葆說，現在兩人不到台大學倫會說明，屢次透過媒體一起引援串供，陳明通忽略且漠視台灣有千萬個研究型的指導教授都在看他的聲明稿，陳明通愈辯解愈見破綻百出前後矛盾，教授學者都在搖頭喟嘆，怎會有如此離譜的教授，學生涉嫌抄襲剽竊，不思檢討還要荒腔走板強加辯解，不覺得踐踏學術倫理是羞恥。

賴士葆批，陳明通真的可以請辭下台，不要再繼續為政黨利益無止境的護航到詞窮了，陳明通留下很多驚世的金句，研究型教授進入政治的染缸後質變，失去學者的風骨，全然不顧學術尊嚴和社會觀感，陳明通正在創造學者當官的負面典範。