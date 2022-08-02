「勿讓全黨吃力救一人」　趙少康喊話蔡英文：由鄭運鵬取代林智堅

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者邱中岳攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲爭議，又因新竹棒球場問題百出，引發民眾不滿。不僅民進黨內部傳出「換堅」聲音，中廣董事長趙少康也認為，與其吃力的全黨救一人，不如盡早止血、打掉重練，給桃園人基本尊重，讓立委鄭運鵬取代林智堅。

趙少康指出，林智堅新竹市長任期沒做滿，就請辭選桃園市長，「落跑」質疑還沒化解，又接連爆出論文門、球場門兩大爭議。論文門證明他的誠信跟人品不賢，球場門證明他的施政能力不佳，都說選舉是要「選賢與能」，林智堅卻賢能俱失，呼籲蔡英文不要再污辱桃園人，快讓鄭運鵬上場救援。

針對林智堅接連爆出論文門、球場門爭議，趙少康表示，蔡英文自己選擇與林切割，取消出席兩人原先同台的活動，卻遲遲不願意換林，就是怕兵敗如山倒，年底選舉出現「一屍二十二命」；蔡只想保全自己的聲望，不敢替林背書，卻塞給桃園人一個這麼差的候選人，「難道桃園人在蔡英文心中是二等公民？」

「與其吃力的全黨救一人，不如盡早止血、打掉重練」趙少康說，民進黨有比林智堅更適合的人選，而鄭運鵬就是其中之一，他不但是台大土木系畢業，幫陳水扁寫過都市計畫白皮書，更連續兩屆當選立委；鄭運鵬具備都市治理專業，又是桃園在地出身，「堅下鵬上」是蔡英文現在最好的選擇。

趙少康強調，鄭運鵬身為在地立委，卻願意為空降的林智堅操盤選舉，對論文門比林智堅本人還清楚，甚至明知不可護而護之，「有這樣的『忠黨之士』，蔡英文何苦死守林智堅，讓林智堅把全黨拖下水？」趁著還有時間，趕緊換上比林智堅優秀的鄭運鵬，給桃園市民基本尊重。

▼立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

