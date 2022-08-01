林佳龍批侯友宜未誠實面對挑戰　「治理12年讓新北市民矮人一等」

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨控新北市長侯友宜沒著力國際交流，特別是城市外交，而自己當台中市長時，則締結14個姊妹市及友好城市，但新北市府反擊林睜眼說瞎話，企圖矮化新北。對此，林佳龍今（1日）再嗆，侯友宜治理新北12年，讓市民矮人一等，「現在最大問題，是領導這城市的人，沒有用誠實態度面對新北面對的挑戰」。

▲民進黨新北長參選人林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍7/31日控侯友宜任內未跟日本締結任何姊妹市，直言「真是不可思議」，受訪時又稱，侯友宜在新北市府12年內，似乎沒著力在城市外交，可見新北市雖是最大直轄市，但在台日交流幾乎是掛零；林也說，自己在台中市長任內增加14個姊妹市或友好城市，「這個就讓大家比較」。

但新北市府發言人張愛晶反擊林佳龍無視新北市的實質外交成果，包括締結49個姊妹市及友好城市、154座城市因新北市接軌聯合國永續發展目標，紛紛前來與新北市做朋友；張也批林沒做功課，卻企圖矮化新北。

新北市秘書處長饒慶鈺則指，根據台中市政府公開資料，台中市在林市長任內，不是新增14個姊妹市或友好城市，而是13個，日本群馬縣一個是續約，並非首簽。

對於新北市府說林佳龍矮化新北、沒做功課，其實很多市政交流都有在進行一事，林佳龍1日受訪時直言，「那成果哪裡？」他們舉的例子或說的數字都有所本，新北要領航首都圈，但看具體數字，新北在六都裡常常是落後，例如新北的社會福利人均預算是六都最低。

林佳龍說，不用訴諸是不是貶抑新北，我們要去檢驗侯友宜治理12年之後，新北的市民為什麼享受的社會福利、公共運輸的服務，還有非常多的人民應該有的直轄市民的權益，卻是矮人一等，「我們會一一提出檢驗」。

林佳龍也批評，我們要誠實面對，新北現在最大問題 是領導這城市的人，沒有用誠實態度面對新北面對的挑戰。

另外對於怎麼看被新北市府酸在平行時空？林佳龍表示，新北都沒有正面回答他們提出的問題，例如提姊妹友好城市，不要「見講講過去」。

林佳龍說，他感受到過去三周以來，團隊拋出的議題，讓新北市府被迫回應，例如新北停車場執行率六都最低、社會住宅去年開始規劃是零，這些在交通部、內政部的新聞稿都可以證實，但新北就是不願意去面對這些狀況。

林佳龍認為，我們不怕起步晚或情況比較差，我們需要的是大步邁向前，因為城市進步是一場接力賽，我們是接下一棒，希望新北跑更快。